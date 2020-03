O asiatică s-a prefăcut că tușește la metrou și a filmat reacția celor din jur. Imagini revoltătoare!

Tânăra a filmat momentul în care o femeie își acoperă gura cu o eșarfă atunci când o vede, ba chiar se îndepărtează grăbită când o aude tușind, deși se afla deja la câțiva metri de ea, scrie The Independent.

Incidentul a avut loc la metroul din New York, cu câteva zile înainte ca guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, să instaureze starea de urgenţă pentru a lupta împotriva noului coronavirus.

Tânăra susține că femeia și-a acoperit fața doar după ce a văzut-o. Ca să se convingă că nu e vorba doar despre o coincidență, tânăra asiatică se preface că tușește de câteva ori în cot.

De data aceasta, femeia care-și folosea eșarfa ca mască de față, ridică privirea și spune ceva prin țesătură.

”Imi pare rau! Poți repeta? Nu pot auzi pentru că îți acoperi gura!”, i-a spus tânăra asiatică.

În replică, femeia s-a ridicat și s-a îndepărtat.

Statele Unite au înregistrat peste 200 de cazuri confirmate de coronavirus, dintre care cel puţin 19 fatale, potrivit rapoartelor oficiale centralizate.

