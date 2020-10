Premierul Orban prezintă scuze unui medic după ce a gafat în declaraţii

"Am vrut să-mi cer scuze, pentru că am făcut o afirmație privitoare la Spitalul Witting. Vreau să o felicit pe doamna director Zaharescu pentru determinare, pentru modul cum a acționat. A fost o eroare din cauza unei informații greșite pe care am primit-o. Chiar este un exemplu demn de urmat şi o felicit", a declarat Orban (momentul poate fi văzul în clip-ul încorporat la minutul 15.35)

În declaraţia anterioară, când încă nu aflase depre informaţia greşită, prim-ministrul îndemna la demiterea directoarei.

"Împreună cu Ministerul Transporturilor, operaţionalizaţi Spitalul Witting, pentru că acolo secţia ATI este o investiţie făcută de curând, la un nivel de înzestrare extrem de mare, trebuie asiguraţi medici prin detaşare. Împreună cu dl ministru, chemaţi directorul spitalului să ia toate măsurile pentru operaţionalizarea secţiei. Dacă nu, să se ducă acasă", spunea premierul.