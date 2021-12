Șeful Pfizer anunță de câte ori trebuie să se vaccineze oamenii pentru a scăpa de COVID

Vaccinarea anuală va fi necesară "mulți ani de acum înainte" pentru a menține un "nivel foarte ridicat de protecție", a estimat Bourla.

BBC precizează că discuția cu șeful Pfizer a avut loc înainte de anunțul oficial privind apariția variantei Omicron, identificată prima dată în Africa de Sud.

De asemenea, declarațiile lui Albert Bourla au fost făcute înainte ca guvernul britanic să semneze un contract cu Pfizer pentru 54 de milioane de doze suplimentare de vaccin anti-COVID.

Un alt contract, pentru 60 de milioane de doze a fost semnat cu Moderna.

Cele 114 milioane de doze ar urma să fie livrate în 2022 și 2023.

Potrivit autorităților sanitare britanice, contractele prevăd furnizarea de vaccinuri modificate în cazul apariției de noi "variante îngrijorătoare" ale coronavirusului.

Șeful Pfizer a precizat că specialiștii săi au realizat deja versiuni actualizate ale vaccinului, ca urmare a apariției variantelor Beta (Africa de Sud) și Delta (India).

O variantă de vaccin Pfizer împotriva variantei Omicron ar putea fi gata în 100 de zile, menționează BBC.

Șeful Pfizer: "Vaccinul anti-COVID, un stimulent al inovării pentru următoarea pandemie"

În dialogul cu realizatorul BBC, dr. Bourla a spus că fără "vaccinurile care au salvat milioane de vieți, structura fundamentală a societății noastre ar fi fost amenințată".

Se estimează că până la finele acestui an, numărul dozelor livrate de Pfizer în întreaga lume va atinge trei miliarde. Pentru anul viitor, Pfizer a planificat furnizarea a patru miliarde de doze.

Veniturile Pfizer din vânzarea vaccinului său bazat pe tehnologie ARN mesager sunt estimate la 35 de miliarde de dolari la nivelul anului curent.

Albert Bourla și-a apărat business-ul în fața acuzațiilor de "profit imoral", spunând că, în final, contează faptul că au fost salvate milioane de vieți.

"Am salvat economia globală de pierderi de trilioane (mii de miliarde, n.r.) de dolari. Este un stimulent puternic pentru inovare, în perspectiva următoarei pandemii. Oamenii vor constata că, dacă intri în joc și realizezi ceva ce salvează vieți și economisește bani, va exista și o recompensă financiară", a concluzionat el.

Șeful Pfizer, vizat de fake news

BBC menționează că Albert Bourla a fost recent ținta mai multor știri false.

Potrivit acestora, FBI l-ar fi arestat pentru fraudă iar soția sa ar fi murit din cauza efectelor secundare ale vaccinului.

"La prima (știre falsă), că am fost arestat de FBI, am râs, bineînțeles. La a doua, în care se spunea că soția mea a murit și care era ilustrată cu o fotografie a ei, m-am înfuriat. M-am temut pentru copiii mei, am încercat să-i sunt și n-am putut vorbi cu fiul meu", a povestit el.

"Calvarul prin care a trebuit să trecem nu înseamnă nimic prin comparație cu viețile pierdute din cauza mizeriilor pe care acești oameni le publică, pentru că cititorii chiar vor crede că soția mea a murit - în timp ce ea este bine, este minunată", a spus Bourla.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal