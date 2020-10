Britanicii au ieşit în stradă, la Londra, împotriva noilor restricţii anti-pandemie. "Lăsaţi-ne să trăim!"

Protestatarii s-au adunat în zona centrală a metropolei şi au mărşăluit pe Oxford street, în vremuri normale una dintre cele mai aglomerate zone comerciale.

Ei consideră că restricţiile care afectează mobilitatea şi închid afacerile din zona ospitalităţii nu sunt necesare şi încalcă drepturile omului.

Mulţi dintre cei prezenţi purtau pancarte cu mesaje care clamau dreptul de a dispune de propria viaţă şi respingeau portul obligatoriu al măştii.

"Există o mulţime de lucruri care pot să te omoare, se poate întâmpla oricând. E vorba de a trăi, nu de a supravieţui. Vrem să putem să ne bucurăm de vieţile noastre, nu să fim blocaţi în case", se plânde Aragorn Kyley, un protestatar de 17 ani.

De sâmbătă, aproximativ 57% din populaţia Regatului Unit este constrânsă la aplicarea unor restricţii anti-pandemie mai severe.

"Nivelul 2" decretat la Londra de la miezul nopţii trecute înseamnă că oamenii nu mai au voie să se întâlnească în interior cu persoane care nu fac parte din aceeaşi gospodărie.

De asemenea, adunările publice cu mai mult de şase persoane sunt interzise la nivel naţional, cu toate că, evident, protestatarii care au mărşăluit sâmbătă prin Londra nu au ţinut cont de această restricţie.

Pe fondul creşterii accelerate a infectărilor, guvernul premierului Boris Johnson a înăsprit restricţiile în regiunile cel mai grav afectate şi speră să reducă impactul economic pe seama zonelor unde afacerile şi viaţa socială sunt mai puţin lovite de pandemie.

Pe de ală parte, specialiştii din SAGE, grupul care consiliază guvernul, precum şi Partidul Laburist, de opoziţie, vor ca guvernul să impună o aşa numită carantină naţională de scurtă durată, pentru a stopa transmisia virusului.

