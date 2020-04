Răzvan Cuc, după demiterea lui Streinu Cercel: Un șomer, ajuns premier, îngenunchează profesionalismul unui expert. Orban ce experiență o avea?

"E printre rarele momente, de când mă știu, când am vazut cum un somer ajuns premier îngenucheaza experienta si profesionalismul unui expert, ale unui profesor, ale doctorului Streinu Cercel.

Cum este posibil asa ceva? Ce experienta sau expertiza or avea Orban si gasca lui de smecheri in lupta anti COVID? N-am vazut nimic, dar nimic in afara de combinatiile pe care le fac acum sub umbrela starii de urgenta. Scuze! Am vazut inconsecventa in actiuni si declaratii (mai ales) in aceste zile, cat n-am vazut vreodata.

Intreb si eu (dar nu pentru un prieten) cum a fost sanctionat Cîtu care a dat bir cu fugitii inainte sa fie validat de Parlament?

Va reamintesc ca tot jocul lui Iohannis si Orban de-a guvernul si anticipatele au costat tara enorm in lupta cu Coronavirus. Daca lucrurile nu au evoluat grav la noi, a fost si datorita faptului ca populatia a inteles sa stea in case si asta NU la indemnul presedintelui si a premierului ci la indemnul specialistiilor, pe care Orban, cu o sete de om ahitiat dupa puterea totala, ii executa ca sunt mai apreciati de popor decat este el.

Aceasta gasca PNL-ista are in cap doar un singur lucru: procentele si atat. Nu a existat niciun guvern intreg la cap, care in aceasta perioada sa se razbune pe vreun specialist care a tinut in frau epidemia. Nu vreau sa fiu cinic, asa cum sunteti dumneavoastra, dar v-as adresa o intrebare!!!

Sunt curios, domnule Orban, daca, Doamne Fereste, sunteți in situatia sa aveti probleme din cauza noului coronavirus, unde ati vrea sa fiti tratat, la Suceava (de managerul domnului Flutur) sau la Matei Bals?

Nici nu trebuie sa-mi raspundeti!!! Sper, din suflet, sa nu va gasiti intr-o astfel de dilema", a scris Răzvan Cuc pe Facebook.