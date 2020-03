Interviu exclusiv. Ce trăiește un român infectat cu coronavirus: „Nu prezentam simptome, aveam doar puțină febră”

„Starea generală e bună. Am febră, nu foarte mare dar așa a fost tot timpul. Doar un pic am tușit, dar n-am prezentat alte simptome. Sunt în spital de sâmbătă dimineață, am avut un leșin și a sunat soția la 112. Am leșinat și soția s-a speriat și am ajuns la spital. M-au întrebat dacă am fost la concursul de dans sportiv din Piatra Neamț. Au aflat că am fost cu băiatul meu și m-au dus la izolare, suspect de coronavirus. Luni mi-au luat probă și s-a confirmat”, a spus Ciprian.

„Vestea am primit-o ca un trăsnet. Nu mă așteptam absolut deloc. Nu prezentam simptome, aveam doar puțină febră. Inclusiv doctorii credeau că febra e de la amigdalită. Când a fost confirmat, pur și simplu m-am speriat.

N-am ieșit din țară anul ăsta deloc. N-am intrat în contact cu niciun purtător din cunoștințele mele, n-am întâlnit persoane venite din străinătate, cred eu. (...) La DSP au spus că aș fi intrat în contact cu persoana din Constanța care a fost la concursul de dans sportiv. Nu-l cunosc, nu m-am salutat cu nimeni la concursul respectiv. Nici n-am stat mult timp. Erau vreo 3 mii d persoane participante. Era o Sală Polivalentă, mare. În prima seară am stat o oră jumătate pe hol, până a intrat băiatul ca să-l filmez, și duminică jumătate de oră.

Am făcut febră vineri seară, la 13 zile după concurs. Tuse am avut în ziua când s-a confirmat că sunt pozitiv(...). Erau două persoane infectate în Piatra Neamț și mă gândeam cum din 80 de mii de persoane să fiu eu și uitați că s-a putut.

Înainte nici nu mă interesa foarte tare subiectul, sâmbătă atunci am zis să mă duc să fac niște cumpărături că deja magazinele erau goale și noi nu cumpărasem nimic. Uitați că într-o zi se schimbă totul”, a mai spus Ciprian.

Interviu exclusiv. Ce trăiește un român infectat cu coronavirus