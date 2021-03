SONDAJ. Ați avut efecte adverse după ce v-ați vaccinat anti-COVID cu serul de la AstraZeneca?

NU, nu am simțit ceva diferit

Ne puteți spune AICI ce efecte adverse ați avut și cum v-ați simțit după vaccinare.

Specialiștii europeni: Serul AstraZeneca nu este periculos. Au murit doar 22 de persoane!

Agenția Europeană a Medicamentul a declarat, în urma unei anchete preliminare, că nu există niciun indiciu că vaccinul produs de AstraZeneca a provocat moartea infirmierei care a primit serul din lotul suspect.

Reprezentanții agenției dau asigurări că nu există riscul unei coagulări sanguine mai puternice în cazul persoanelor vaccinate cu acest ser.

În total, 17 state au primit vaccinul AstraZeneca din lotul oprit de la administrare.

Comisia Europeană a declarat că va respecta decizia Agenției Europene a Medicamentului și că, prin urmare, nu își va revizui recomandarea pentru utilizarea vaccinului AstraZeneca.

Până la 9 martie, din cele aproximativ 3 milioane de persoane vaccinate în Europa, doar 22 au decedat după ce au primit serul. Nu există însă nicio dovadă că există o legătură între vaccinarea cu serul de la Astra Zeneca și decese.

”Vă atrag atenția asupra faptului că AEM a adoptat o poziție preliminară în cazul Austriei, în care, dacă nu mă înșel, au spus că nu există niciun indiciu că vaccinul a creat aceste probleme”, a declarat Stefan De Keersmaecke, purtător de cuvânt Comisia Europeană.

9 state au suspendat vaccinarea cu AstraZeneca

Utilizarea serului AstraZeneca a fost suspendată și în Danemarca, Islanda, Țările Baltice, Italia, Norvegia și Luxenbourg. Într-unul din cazuri, în Danemarca, o persoană și-a pierdut viața. Iar în Italia, un polițist și un militar au murit după vaccinare.

De asemenea, alte 16 țări au primit doze de vaccin anti-COVID-19 AstraZeneca din lotul oprit de la administrare de autoritățile austriece, au anunțat autoritățile medicale de la Viena.

În Statele Unite, în schimb, experții medicali estimează că populația va ajunge, cel târziu la începutul toamnei, la imunizarea de turmă.

”Dacă luăm în considerare planificarea actuală a vaccinării, sperăm că vom ajunge la acest prag la sfârșitul verii sau la începutul toamnei”, susține Anthony Fauci.

Experții apreciază că, pentru atingerea imunizării de turmă, este necesară vaccinarea a cel puțin 70% din populație.

O femeie din Suceava face mărturii după ce a fost vaccinată cu serul AstraZeneca din lotul suspect.

Femeia spune că, după imunizare, nu a avut nimic grav, decât o ușoară febră. Totodată, femeia a declarat că nu îi este frică de rapel și acum așteaptă să primească a doua doză.

”Pe data de 20 februarie m-am vaccinat cu Astra Zeneca, lotul controversat, în sala de sport a unei școli din din municipiul reședință de județ.

În prima zi nu am avut nimic, sau poate nu am dat importanță, a doua zi am resimțit un ușor disconfort, cu puțină febră. În rest, nimic.

Rapelul, din câte am înțeles, tot cu AstraZeneca, din alt lot”, mărturisește femeia.

Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID a dezvăluit, joi, în direct la Sinteza Zilei, planul autorităților române, după ce mai multe țări au suspendat vaccinarea cu serul AstraZeneca în urma unor decese survenite la persoanele imunizate cu acest produs.

"Cei programați la rapel cu AstraZeneca vor fi injectați cu AstraZeneca, însă nu din lotul ABV 2856 semnalat în Italia. Cei care sunt programați mâine (vineri) la vaccin vor primi doza de vaccin AstraZeneca dintr-un alt lot, necarantinat", a precizat Gheorghiță.

"Decizia retragerii lotului semnalat în Italia este luată din maximă precauție. Chiar dacă în România nu există semnale care să indice o relație de cauzalitate, am decis să luăm aceeași decizie ca și Italia - carantinarea dozelor din acel lot.

Vreau să menținem nivelul de încedere în acest tip de vaccin.

Agenția Europeană a Medicamentului a transmis azi (joi), în urma analizei experților, că nu există indicii ale unei relații de cauzalitate (între decese semnalate în țări din UE și administrarea vaccinului, n.r.)", a spus medicul

Gheorghiță a mai adăugat că România nu a primit vaccin din lotul ABV 5300, din care au fost distribuite 1,6 milioane de doze în 17 state din Uniunea Europeană.

Două loturi de ser AstraZeneca, semnalate în U.E. după decesul unor persoane cărora li s-a administrat vaccinul

Doze ABV 5300 au fost utilizate în Austria la persoane care ulterior au dezvoltat probleme legate de coagulare.

O asistentă medicală din această țară a murit în urma formării cheagurilor de sânge după vaccinare, fără a fi clar, în acest moment, dacă între vaccin și deces există o legătură de cauzalitate.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal