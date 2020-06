Steluţa Cătăniciu, despre nerespectarea regulilor: „Avionul era plin până la refuz și unii și-au dat jos masca. M-am dus la stewardesă”. Ce a urmat a intrigat-o

„Eu nu înțeleg un singur lucru. Fac parte dintre cei care cred că acest virus există, port mască, încerc să respect regulile care se impun atunci când intru în anumite locuri unde purtarea măștii este obligatorie, dar totuși nu înțeleg un lucru și pe mine mă intrigă. În plină stare de alertă am văzut că domnul ministru vorbește despre noi reguli pe care urmează să le impună dar totuși în această stare de alertă noi am organizat examenul de evaluare națională.

Semne de întrebare

La această oră este organizată sesiunea a doua pentru copiii care aveau temperatură. Am organizat susținerea probelor pentru Bacalaureat și mă întreb totuși unde există acel echilibru. Unde e adevărul dacă situația este atât de gravă încât se impun noi măsuri restrictive, de ce ne expunem copiii?(...) Eu efectiv nu înțeleg că acest lucru. De ce ne-am expus copiii în această situație unor pericole care sunt evidente.

Plus că îmi pun semne de întrebare cu privire la faptul că nu doresc să deschidă restaurantele. Mă gândesc la un moment dat dacă într-un restaurant ar fi mai mult de 70 de persoane, 100-150 chiar, restaurante care nu au terasă. Am comparat situația dintr-un restaurant cu zborul pe care îl fac mulți pe teritoriul României.

Reguli nerespectate

Sunt avioane care au minimum 70 de pasageri, oamenii sunt claie peste grămadă. Unii nu poartă mască, stewardesele nu vin, nu le spun absolut nimic. La un moment dat când am urcat în avion ne-au ținut o oră și 10 minute săptămâna trecută, pe ruta București- Cluj. Cred că erau minimum 35 de grade, în avion nu era aer condiționat pentru că avionul era la sol.

Nu ne-a anunțat nimeni de ce am stat o oră și 10 minute cu ușile închise, cu masca pe față. Și au fost persoane care și-au dat jos masca. M-am uitat în jur, am văzut că nu spune nimeni nimic. Am zis „Doamne, Dumnezeule”. Eram peste 70 de persoane, era plin avionul până la refuz. M-am dus la un moment dat la stewardesă și am spus „Vă rog frumos să anunțați să își pună totuși măștile pentru că nu este normal ce se întâmplă”, îmi spune stewardesa că nu face poliție. Păi cum nu faci poliție, pentru că astea sunt regulile pe care trebuie să le respecți”, a spus Steluţa Cătăniciu, luni seară, la Antena 3.

Este vorba despre compania Tarom, a precizat politicianul.

A intrat în Partidul Puterii Umaniste

Deputatul Steluţa Cătăniciu a părăsit ALDE pentru a se înscrie în Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) şi va conduce filiala Bucureşti a partidului.