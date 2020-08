Un medic ATI rupe tăcerea: "E o iluzie că există spitale non-Covid și spitale Covid. Pur si simplu acest virus este..."

Cadrul medical a făcut o postare pe contul său de socializare în care a explicat clar că această împărțire între spitale COVID și non-COVID este doar o iluzie. Medicul este revoltat pentru că bolnavii sunt plimbați de la un spital la altul din cauza unui simplu test pentru coronavirus și astfel o persoană tratată în spitale ”verzi” ajunge în urma unui test pozitiv în spitalele ”roșii” fără o rațiune clară.

”Adevărul gol goluț, lipsit de orice înflorituri , adevărul pe care il stie deja orice cadru medical , adevarul pe care doar il intuiam si s-a confirmat deja cu vârf si indesat , adevarul pe care nimeni nu indrăznește să il rostească onest si cu voce tare , adevarul ultimelor luni este simplu , limpede cristal , evident pt oricine gândeste cu proprii neuroni si nu in logica fricii ssu a ipocriziei ; acest adevar simplu se poate rezuma la o simplă frază "" infectia cu Sars Cov 2 este infecția nozocomială a anului 2020 "" .

Degeaba incearcă unii sau alții dintre colegii nostri medici din toate specialitatile din spitalele zise "" nin Covid "" să ne convingâ că transferul intraspitalicesc , (după ce pacientii au fost tinuti una -două - trei saptamâni la ei ) spre spitale "" suport Covid "" ar avea vreo ratiune medicală sau epidemiologică sau de reducere a riscului infectarii personalului ....

Nu este decât o mare iluzie că există spitale "non COVID" si spitale "COVID"

Nu inseamnă că e vina personalului medical ! Nicidecum.

Pur si simplu acest virus este extrem de contagios si era evident de la inceput că spitalele vor fi focare . Era evident nu numai pt că virusul este extrem de contagios , ci si pt că rezultatele negative la PCR există și sunt in procent de peste 30% , dar si pt că in spitale vin oameni bolnavi , cei mai multi cu boli severe , cancere avansate, imunodeprimati, etc. Am avut 5 luni să întelegem asta si fiecare spital a avut 5 luni ca să își organizeze propriul spatiu de triaj si propria zonă pt pacientii pozitivi la PCR pt Sars Cov 2. De ce ne facem că nu intelegem acest lucru extrem de simplu?