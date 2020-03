Un primar din Prahova anulează zilele orașului și investește în echipamente de protecție pentru medici

Primarul din Băicoi, Marius Constantin, a declarat că anul acesta nu se vor ține „Zilele Orașului”, considerând că este util să dea banii pentru echipamente de protecție a personalului medical.

Investiția se ridică la suma de 120.000 de lei, bani prevăzuți pentru organizarea evenimentului.

”Vazand ce s-a intamplat la Spitalul Municipal Suceava, am hotarat dupa discutia avuta cu managerul Spitalului Orasenesc Baicoi, ca suma de 120 000 de lei, prevazuta pentru organizarea evenimentului "Zilele Orasului Baicoi" sa fie redirectionata pentru cumpararea de echipamente de protectie pe care sa le oferim colectivului medical ce activeaza pe raza orasului Baicoi, incercand astfel sa realizam o masura de protectie pentru cei care se afla in linia intai in lupta cu extinderea infectrarii cu Covid 19”, a anunțat edilul, într-un mesaj postat pe Facebook.