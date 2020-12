Cele mai vehiculate întrebări despre vaccinul anti-COVID, lămurite de un mare expert în sănătate din România

”Întrebări despre vaccin

- Riscul de COVID-19 va fi redus semnificativ, după ce am fost vaccinat(ă)?

- DA! vaccinul previne exprimarea bolii prin atacarea virusurilor SARS-CoV-2 cu anticorpii dezvoltați ca urmare a vaccinului.

- Voi fi complet protejat(ă) și nu mai trebuie să îmi fac griji de COVID-19, după ce m-am vaccinat?

- NU! Niciun vaccin nu are eficacitate de 100%, există șanse mici să nu fii protejat(ă) ~5% în cazul vaccinurilor Pfizer și Moderna.

- Pot să merg în restaurante și baruri (spații aglomerate) și o să fiu protejat(ă), imediat după ce mă vaccinez?

- NU! Imunitatea generată de vaccinuri este completă după aproximativ 3 săptămâni după a 2-a doză (la distanță de o lună de prima doză) = aproximativ 7 săptămâni de la prima doză.

- După sunt vaccinat complet, pot să nu mai port mască, să nu mai respect distanțarea, să mă spăl mai rar pe mâini?

- Nu! Vaccinurile COVID-19 protejează împotriva bolii simptomatice, dar cum protecția nu este de 100% - măsurile de control (măști, igienă, distanțare) vor trebui să continue cel puțin până în toamna viitoare (depinde de succesul vaccinării).

- După ce începe vaccinarea, vom ajunge repede la imunitatea de grup, vom elimina COVID-19 și vom reveni la normal?

- NU! Numărul de vaccinuri va fi limitat (cel puțin pe parcursul anului viitor), o parte din populație va refuza să se vaccineze - imunitatea de grup se va constitui foarte lent (probabil în 2-3 ani).

- Mai este posibil să transmit virusul la alții, după ce sunt vaccinat(ă) complet (ambele doze)?

- Da! Încă nu avem suficiente studii ca să putem concluziona dacă vaccinul previne și în ce măsură previne transmiterea - știm doar că previne exprimarea bolii clinice (simptome) = masca, distanțarea, igiena mâinilor vor trebui să continue.

- Sunt sigure vaccinurile COVID-19 (prea repede le-au făcut)?

- Da! Vaccinurile COVID-19 au trecut prin exact aceleași etape ca și vaccinurile care durează 10 ani - au avut finanțare mai mare, mult mai multe persoane implicate + cercetarea pe vaccinurile mARN durează de 30 de ani (acum au aplicat rezultatele).

- Este un vaccin nou, nu știu destule despre el și am rețineri să mă vaccinez - ce să fac?

- Caută informații din surse competente (specialiști în sănătate publică, boli infecțioase, epidemiologi) și evită să asculți sfaturile sau opiniile persoanelor care nu au pregătire specifică pe acest domeniu.

Am sa actualizez periodic postarea cu răspunsuri la întrebările care le puneți la comentarii!

Am să vă rog pe cei care "credeți" tot felul de teorii cospiraționiste să nu vă obosiți - dacă nu formulați comentariile politicos și cu argumente, am să dau delete la comments și block (nu am energie și timp pentru troli cu conturi false și agende obscure)”, scrie expertul în sănătate, Răzvan Cherecheș, pe o rețea socială.