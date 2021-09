Zeci de pacienți din Timișoara, lăsați ore în șir în fața Policlinicii Spitalului Județean, pentru că nu aveau certificat verde

Coadă la spitalul Județean din Timișoara. Zeci de pacienți au așteptat să între la control în Policlinică. Oamenii aveau programări, însă cine nu avea certificat verde nu intra până nu era testat rapid.

Chiar și cei care aveau certificat verde au așteaptat cu orele să intre. Cei de la spital se apară și zic că oamenii vin cu mult înainte de programare.

Camelia Iovanovici, pacientă, a povestit cum a fost blocată intrarea în Policlinică, de zeci de persoane care așteptau să fie testate și să li se permită accesul înăutru.

"În fața spitalului Județean, am văzut că intrarea în Policlinică este blocată de foarte multe persoane, undeva la 50 de persoane, ușile clinicii fiind închise complet. Am încercat să aflu despre ce e vorba, nu am avut pe cine să întreb, pentru că acele uși erau blocate, nimeni nu ieșea să ne răspundă.

Oamenii din jur mi-au povestit că stau de peste două ore, că nu lasă pe nimeni să intre, decât pe cei care au certificate verzi, că cei care nu sunt vaccinați urmează să fie testați, dar până în prezent nu era nimeni testat, toată lumea așteapta.

Erau oameni care trebuiau să își facă tratamente de dializă, cu tuburi evidente care le ieșeau din corp, persoane care trebuiau să-și scoată firele de la operații, să-și facă analizele în cadrul ambulator din Policlinică, cu toate acestea nimeni nu putea să intre.

Din timp în timp, ieșea cineva care întreba dacă mai există persoane cu certificate verzi. În momentul în care oamenii solicitau ajutor, îndrumare, erau ignorați cu desăvârșire, întorcea privirile, închidea ușile.", a relatat aceasta, pentru Antena 3.

