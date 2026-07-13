Programul meciurilor din semifinalele Cupei Mondiale 2026. Când se joacă Franța - Spania și Anglia - Argentina

După cele 100 de meciuri jucate, doar patru naționale au ajuns în cursa finală spre trofeu. Foto: Getty Images

Cupa Mondială 2026 a ajuns în penultima fază, cea a semifinalelor. După o lună de fotbal intens din partea țărilor participante, totul se reduce acum la numai 4 echipe: Franța, Spania, Anglia și Argentina. Doar două vor trece mai departe în ultima cursă spre trofeu, în timp ce celelalte două se vor întâlni în finala mică a competiției.

Cupa Mondială 2026, prima ediție cu 104 meciuri a celei mai prestigioase competiții din lumea fotbalului, se apropie de final. Cu numai patru meciuri rămase, echipele sunt obligate să dea tot ce au mai bun pentru a deveni Campioni Mondiali.

Semifinalistele Cupei Mondiale 2026

După cele 100 de meciuri jucate, doar patru naționale au ajuns în cursa finală spre trofeu.

Franța s-a calificat prima în semifinale competiției, după ce a învins Marocul cu 2 la 0. Kylian Mbappe (60) şi Ousmane Dembele (66), au marcat pentru „Les Bleus”, iar Mbappe a ratat şi un penalty în minutul 28.

Din cauza numeroasei comunități marocane din Franța, care numără cel puțin 1,7 milioane de persoane, conform datelor din 2019, și a dificultăților recente întâmpinate de țară în gestionarea festivităților de după meci, autoritățile au luat unele măsuri de siguranță și au catalogat partida drept „meci cu risc maxim”.