Roberto Lopes lucra într-o bancă atunci când a primit un mesaj pe LinkedIn. A crezut că e spam, însă acum joacă la Cupa Mondială

Fotbalistul naționalei din Capul Verde, Roberto Lopes, la Cupa Mondială 2026. Foto: Profimedia Images

Când Roberto Lopes a primit un mesaj aparent aleatoriu pe LinkedIn în 2018, a presupus că este spam și l-a ignorat. La acea vreme, Lopes, poreclit „Pico”, lucra la o bancă din Dublin, în timp ce juca cu jumătate de normă pentru Shamrock Rovers, un club de fotbal irlandez. Născut din mamă irlandeză și tată capverdian, Lopes nu a știut că antrenorul echipei naționale din Capul Verde, Rui Aguas, încerca să-l recruteze pentru echipă. Opt ani mai târziu, atât Capul Verde cât și Roberto Lopes și-au făcut debutul la Cupa Mondială, scrie revista Fortune.

Nouă luni mai târziu, Aguas a revenit, de data aceasta în engleză, întrebându-l dacă Lopes i-a văzut mesajul anterior.

„Am copiat mesajul inițial și l-am introdus în Google Translate, iar acesta spunea: «Căutăm să aducem jucători noi în lotul echipei din Capul Verde. Te-ar interesa să joci?»”, și-a amintit Lopes pentru BBC Sport.

„Eram absolut încântat de asta. Mi-am spus: «Da, 100%, mi-ar plăcea foarte mult să fac parte din lot»”, a subliniat el.

Doar trei săptămâni mai târziu, după ce s-a grăbit să obțină documente de la tatăl său (un certificat de naștere și un pașaport), Lopes se afla într-un avion pentru a debuta la nivel internațional împotriva țării africane Togo.

Capul Verde și Lopes își fac debutul la Cupa Mondială 2026

Pe parcursul a șapte ani, Lopes a devenit o piesă stabilă în echipa națională, Capul Verde transformându-se dintr-o mică „jucărie” pe scena internațională într-una dintre poveștile surpriză ale Cupei Mondiale 2026.

Săptămâna trecută, țara a avut prima sa apariție la turneu și a deschis meciul cu o remiză de 0-0 împotriva Spaniei, un rezultat remarcabil având în vedere confruntarea dintre echipa numărul 3 mondial și cea de pe locul 64. Pentru Lopes, oportunitatea a fost greu de crezut.

„Încă de când eram copil mic, și îmi imaginez că așa era pentru orice viitor fotbalist când era mic, îmi doream să joc la cel mai înalt nivel posibil, iar pentru mine, nimic nu depășește Cupa Mondială”, a declarat Lopes.

„Faptul că îmi pot reprezenta familia jucând pentru echipa națională și că pot să-mi pun numele familiei noastre la unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume mă umple de mândrie”, a spus el.

O decizie „riscantă”

Oportunitatea lui Lopesc l-a dus, în cele din urmă, de la un birou bancar din Dublin la cea mai mare scenă sportivă din lume, ajutându-l să-și construiască o carieră în fotbalul profesionist și să încheie parteneriate cu branduri precum Intersport Elverys.

Dar, la vremea respectivă, nu exista nicio garanție că totul va merge bine.

„A fost riscant pentru că aveam un loc de muncă solid. În acel moment, în campionatul nostru, nu exista prea multă siguranță în ceea ce privește o carieră în fotbal, așa că atunci când Aguas mi-a vorbit despre planul său, despre ideile sale și despre ce avea de gând să facă, a trebuit să iau parte la asta”, a adăugat Lopes.

Inițial, Lopes a considerat oferta ca un „experiment pe termen scurt”, dar ceea ce a urmat a depășit cu mult acest orizont: „Aș spune că am realizat ceea ce ne-am dorit, dar totuși vrem mai mult”.

Această tensiune dintre risc și recompensă nu este deloc specifică doar fotbalului. La fel ca antreprenorii care renunță la locuri de muncă stabile pentru a lansa start-up-uri sau ca profesioniștii care pariază pe o oportunitate neconvențională, sportivii de elită iau adesea decizii decisive pentru cariera lor fără să știe cum se vor încheia acestea. Pentru unii, saltul nu se concretizează niciodată. Pentru alții, schimbă totul.

Richardo Pepi oferă un exemplu similar. Ascensiunea vedetei echipei naționale a SUA, în vârstă de 23 de ani, nu este doar o dovadă a talentului său, ci și a anilor de sacrificiu depuse de familia sa.

„Făceam tot ce era nevoie ca să strângem bani. Uneori împrumutam, alteori ceream de la locul de muncă sau de la tatăl meu. Uneori trebuia să amanetez actul de proprietate al mașinii. Făceam orice era necesar doar ca să mergem mai departe”, a spus tatăl lui Ricardo, Daniel Pepi, referindu-se la finanțarea fotbalului pentru juniori.

Chiar și vedete mondiale precum Cristiano Ronald au descris o copilărie marcată de greutăți financiare.

„Când eram copil, pe la 11 sau 12 ani, nu aveam bani”, a amintit atacantul portughez pentru ITV în 2019. Crescut într-o familie cu probleme din Madeira, Ronald a vorbit adesea despre greutățile care i-au modelat copilăria și chiar l-au condus pe calea de a deveni unul dintre puținii sportivi miliardari.

Însă, în ciuda experiențelor lor individuale, singurul lucru care i-a unit pe fiecare dintre sportivi a fost disponibilitatea lor de a-și asuma riscuri, chiar și atunci când rezultatul este complet necunoscut.

Sau, așa cum a spus-o mai simplu Ryan Roslansky, vicepreședintele executiv al Microsoft, care supraveghează LinkedIn, „o mare victorie pentru recrutorii care nu renunță la un candidat excelent.”