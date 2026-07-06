Casa producătorilor locali

Produsele locale ajung tot mai rapid de la producători direct pe rafturile magazinelor. Sursă: Getty Images

Micii producători locali nu mai sunt doar aproape de cas ă , ci mai aproape ca oricând de raft. Din zori până seara, fructele, legumele și produsele artizanale ajung rapid la consumatori. Un model ultra local prinde contur, distanțele se micșorează și crește încrederea.

Când intri acum în hipermarketuri, în unele dintre ele, te uimeşte gama din ce în ce mai largă de produse din ţara noastră. Vorbim, mai ales din perspectiva sustenabilităţii, de un proiect care susţine producătorii din fiecare zonă, astfel încât transportul să fie eficient şi produsele să fie mai proaspete - unele dintre ele ajung între 6 și 24 ore de la culegere sau fabricare direct pe raft. Astfel, mici afaceri de familie au reuşit să ajungă în industria mare.

Ana Maria Avram, Proprietar Livadă: ”De 10 ani am început, eu și soțul meu, să ne ocupăm de afacere, fiindcă ne-a plăcut mult agricultura. Am terminat amândoi liceul agricol.”

Din decembrie anul trecut, produsele lor se găsesc şi în hipermarket, în zona Sibiului.

Ana Maria Avram, Proprietar Livadă: ”Lucrurile s-au schimbat în bine, pentru că produsele noastre au ajuns mai aproape de clienți și le este la mai îndemână să cumpere direct din oraș, decât să vină până aici, la poarta fermei unde avem magazinul.”

Ca Livada Rodiana, sunt mii de alţi producători, din toate regiunile ţării. Sub viziunea ultralocală de aici, de aproape, Carrefour România a reuşit să adune 1.500 de producători români care livrează în hipermarketurile și marketurile aflate pe o rază de maximum 50 km. Mai mult, retailerul a dezvoltat și un program dedicat susținerii artizanilor locali, disponibil astăzi în peste 190 de magazine din peste 30 de județe.

Viorica Lăudescu, CSR & Customer Experience Director Carrefour: ”Avem o gamă destul de variată, de la produse care sunt foarte specifice unei regiuni, precum dulceața de prune ardelenească sau vestiții cârnați de Pleșcoi. Apoi, dulcețuri și zacuscă, dar și produse mai noi, inovatoare, precum dulceață de usturoi sau liliac, Kombucha, pancetta sau guancale, dar și produse, băuturi de migdale și produse artizanale, precum berea.”

Relația cu producătorii nu s-a construit peste noapte. Este o direcție veche, începută încă din 2001, când primul producător român de fructe și legume a intrat în rețea.

Viorica Lăudescu, CSR & Customer Experience Director Carrefour: ”Ceea ce îi face să aibă încredere în noi este faptul că au predictibilitate, faptul că ei știu ce vor primi ca și comandă le permite lor ca să producă sau să cultive fără frica de a rămâne mai târziu cu marfa în depozite. ”

Dincolo de cifre și programe, proiectul spune o poveste simplă: drumul dintre producător și consumator devine mai scurt, iar comunitățile locale câștigă vizibilitate și stabilitate.

· Viziunea ultralocală: Lanț scurt de aprovizionare, impact redus asupra mediului și susținerea comunităților locale

· Programul De aici, de aproape: Peste 5.000 de produse românești, aduse direct de la micii producători

· În 2010 Carrefour a lansat filiera calității pentru morcovi, iar în 2017, prima cooperativă agricolă susținută de un retailer