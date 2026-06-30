Investiții, producție locală și sustenabilitate

România marchează 35 de ani de la începutul unei poveşti de succes pe piața de la noi. foto: Antena 3 CNN

Sustenabilitatea a devenit regula jocului pentru brandurile care vor să rămână relevante pe termen lung. Nu mai contează doar produsul final, ci tot drumul lui. De la producție și ambalare până la impactul asupra comunităților și mediului, iar asta schimbă complet modul în care se scrie povestea lor

România marchează 35 de ani de la începutul unei poveşti de succes pe piața de la noi, o prezență construită în timp prin investiții, producție locală și parteneriate cu mediul economic și comunitățile din țară. Astăzi, pentru una dintre cele mai cunoscute companii din lume ţara noastră nu e doar o piață de desfacere, ci și un loc în care a dezvoltat capacități de producție, export și sustenabilitate cu impact regional.

Andreea Cîndea, Communication Director, Coca-Cola România: ”În România, spre exemplu, Coca-Cola este de 35 de ani, iar asta înseamnă producție locală, valoare adăugată în economie, contribuție la bugetul de stat și nu în ultimul rând înseamnă investiții constante. Astăzi, Coca-Cola oferă un portofoliu vast de produse, de la bauturi racoritoare la ape minerale, la cafea, ceaiuri reci sau chiar cocktailuri gata pregătite pentru a fi savurate. Asta înseamnă multe opțiuni pentru diferite stiluri de viață, diferite nevoi, diferite momente de consum. Iar în cea mai mare parte aceste băuturi sunt produse chiar aici în România, în fabricile noastre din țară.”

Sistemul Coca-Cola susţine direct și indirect peste 20.000 de locuri de muncă şi, împreună cu lanțul său de valoare, aduce aproape un miliard de euro în economie. Mai mult, pentru că sustenabilitatea înseamnă şi atenţie la detalii, focusul este pus pe acele acţiuni care pot să facă diferenţa. Mai puţine drumuri prin comenzi mai eficiente, livrări direct din punctele de producţie, folosirea atentă a resurselor şi nu numai.

Cristi Moldovan, Corporate Affairs & Sustainability Director, Coca-Cola HBC România: ”Coca-Cola România înseamnă mai mult decât un brand internațional adus pe piața locală. Înseamnă oameni, parteneriate, înseamnă investiții și înseamnă locuri de muncă. Producem local, lucrăm cu furnizori din România și suntem prezenți în comunitățile din care facem parte. În ultimii zece ani, prin platforma „După Noi”, am susținut peste 40 de inițiative care să sprijine aceste comunități.”

Vorbim şi despre ambalaje reciclabile, material reciclat și investiții în infrastructură, într-un model în care economia circulară și creșterea economică merg împreună. La Ploiești funcționează o unitate internă de producție rPET, iar ambalajele colectate pot reintra în circuit cu o nouă viață.

Cristi Moldovan, Corporate Affairs & Sustainability Director, Coca-Cola HBC România: ”Pentru noi, sustenabilitatea este mai mult decât un concept, este ceva ce integrăm în fiecare zi în visul nostru.”

După 35 de ani în România, Coca-Cola rămâne un exemplu de brand global care s-a integrat local prin investiții, producție și relația constantă cu piața și comunitățile din țară.