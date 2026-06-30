Pași importanți pentru pădurile viitorului

OSCAR Downstream continuă proiectul de împădurire început în localitatea Sinești. foto: Antena 3 CNN

Peste două milioane de hectare din România trebuie împădurite, iar deșertificarea din sud avansează periculos. În lipsa unei strategii naționale clare, companiile private devin actori esențiali ai schimbării, și investesc în pădurile viitorului. Viitorul verde nu mai poate aștepta.

Prin platforma de sustenabilitate ”România Tot Înainte!”, OSCAR Downstream continuă proiectul de împădurire început în localitatea Sinești, județul Ialomița, unde angajații companiei și copiii acestora plantează, pas cu pas, o nouă pădure. După cele 5 hectare împădurite și 25.000 de puieți plantați în 2024, în județele Timiș și Prahova, compania a revenit la Sinești, unde în 2025 au fost plantați alți 10.000 de puieți pe o suprafață de 2 hectare. Proiectul continuă acolo și în 2026, cu extinderea pădurii cu încă 3 hectare și 15.000 de puieți. Astfel, inițiativa va ajunge la un total de 50.000 de puieți plantați la nivel național.

Peste 100 de angajați ai OSCAR Downstream au participat la o nouă acțiune de împădurire organizată la Sinești, unde au plantat puieți de salcâm, specie recunoscută pentru rolul său în refacerea terenurilor degradate și stabilizarea solului. Inițiativa face parte din platforma de responsabilitate socială „România, tot înainte!”, prin care compania susține proiecte dedicate mediului, sănătății și educației.

Participanții au lucrat alături de specialiști pentru ca puieții să fie plantați corect, astfel încât aceștia să se dezvolte și să contribuie la refacerea ecosistemului. Salcâmul este considerat una dintre cele mai eficiente specii pentru combaterea degradării terenurilor, contribuind la îmbogățirea naturală a solului cu azot și la susținerea biodiversității.

„Pentru noi nu este doar o acțiune de plantare, ci este un proiect pe termen lung. Am revenit în același loc, la fel ca și anul trecut, unde construim pas cu pas o pădure. Acesta este modul nostru de a contribui la un viitor mai verde”, a declarat Nicolae Bănică, CEO OSCAR Downstream.

La eveniment au participat și familiile angajaților. Cei mici au învățat, chiar de la fața locului, cum se plantează un copac. „Întâi trebuie să săpăm o groapă și trebuie să punem un puiet. Groapa trebuie să fie până la rădăcinile puietului ca să se adâncească”, a explicat unul dintre copii.

Pentru mulți dintre participanți, acțiunea a avut și o puternică dimensiune simbolică. „Când va fi el mare, să-și aducă aminte că a participat și el, a făcut și el un lucru mic pentru viitorul, până la urmă, și al lui”, a spus un tată venit la plantare împreună cu fiul său.

Potrivit reprezentanților companiei, proiectul de la Sinești este cea de-a treia etapă a unei intervenții pe termen lung, care urmărește crearea unei păduri cu beneficii pentru mediu și comunitatea locală.

„În filozofia OSCAR Downstream, sustenabilitatea ocupă un loc important, iar prin platforma «România, tot înainte!» sprijinim acțiuni din domeniul mediului, sănătății și educației”, a subliniat Nicolae Bănică. Acesta a adăugat că inițiativele de acest tip vor continua: „Vom continua să susținem astfel de inițiative, deoarece viitorul este al celor care construiesc cu responsabilitate.”

Dincolo de impactul asupra mediului, evenimentul a reprezentat și o oportunitate de consolidare a spiritului de echipă. „Este minunat, mai ales că eu sunt nouă venită în echipă”, a declarat o angajată, în timp ce un coleg a remarcat atmosfera creată în jurul proiectului: „Suntem ca o familie aici și cred că acțiunile de genul acesta ne unesc.”

Acțiunea de plantare a fost organizată în parteneriat cu Asociația Pădurea Copiilor, organizație care colaborează cu OSCAR Downstream în proiectele dedicate protejării mediului. România se confruntă în continuare cu riscul de deșertificare în mai multe județe din sudul țării, iar astfel de inițiative urmăresc să contribuie la refacerea terenurilor afectate și la îmbunătățirea calității mediului.

Prin programul „România, tot înainte!”, OSCAR Downstream își propune ca, la nivel național, să ajungă la un total de 50.000 de puieți plantați, în cadrul unor proiecte cu impact pe termen lung asupra mediului și comunităților locale.





