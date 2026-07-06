Sustenabilitatea ca și mod de viață

Energia regenerabilă reprezintă unul dintre pilonii strategiei de sustenabilitate și ai tranziției energetice. Sursă: Getty Images

Sustenabilitatea nu înseamnă doar protejarea mediului, ci și construirea unor comunități mai puternice și mai unite. E despre oameni, educație și șanse reale și unele companii au înțeles deja acest lucru.

Pentru E.ON Energie România, sustenabilitatea este o direcție strategică ce influențează toate deciziile companiei. De la energie mai curată și mai eficientă, până la investiții în comunități, compania spune că urmărește să construiască un viitor mai bun, atât pentru clienți, cât și pentru societate.

Claudia Griech, Director General E.ON Energie România: “Pentru noi, sustenabilitatea este, în primul rând, despre oameni. Ea înseamnă să construiești viitorul înainte ca viitorul să îți ceară asta și să faci acțiuni, să creezi valoare pentru următorii 10, 20, chiar 30 de ani.”

Compania mizează pe accelerarea tranziției energetice printr-un portofoliu extins de soluții verzi.

Claudia Griech, Director General E.ON Energie România: “Prima dată a fost trendul cu panouri fotovoltaice, după care, prin utilizare, lumea a început să conștientizeze faptul că este nevoie și de baterii. În același timp, dacă tot produci energie, te uiți înspre o pompă de căldură, te uiți înspre stații de încărcare de mașini electrice, ajungi să schimbi mașina cu una electrică, tocmai pentru a consuma energia pe care o produci și pentru a fi în controlul cheltuielilor casei tale cât mai mult.”

Numai în 2025, peste 110.000 de clienți rezidențiali au ales astfel de soluții, iar veniturile generate au ajuns la 103 milioane de euro, aproximativ 6% din cifra de afaceri a companiei. Dar, dincolo de asta, sustenabilitatea înseamnă și responsabilitate socială. De peste două decenii, grupul investește anual aproape 2 milioane de euro în proiecte de CSR dedicate educației, siguranței energetice și dezvoltării comunitare. Accentul cade mai ales pe zonele vulnerabile, acolo unde accesul la oportunități este mai redus, iar proiectele pot reduce decalajele dintre comunități.

Claudia Griech, Director General E.ON Energie România: “O comunitate sustenabilă este una în care oamenii trăiesc cu încredere în în ziua de mâine, în care energia este accesibilă și utilizată inteligent. Este o Românie în care copiii au șanse egale, oamenii au acces la educație și cultură, iar cei vulnerabili nu sunt lăsați în urmă.”

Iar cultura este privită ca un pilon important al sustenabilității. E.ON susține evenimente precum TIFF, FITS, Classic Unlimited și concertele New Hope, proiecte care aduc arta mai aproape de public și contribuie la coeziunea socială. În cadrul acestor inițiative, muzica devine nu doar spectacol, ci și instrument de incluziune, educație și apropiere între oameni.

• Energia curată devine tot mai accesibilă

• Responsabilitatea socială completează tranziția energetică

• Cultura și educația completează ideea de sustenabilitate

• Compania a susținut 84 de concerte Classic Unlimited, a ajuns în 57 de localități și la peste 9.000 de oameni