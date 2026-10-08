21 de fermieri din Transilvania s-au asociat ca să construiască la Cluj o fabrică de 45.000.000 de euro

21 de fermieri din Transilvania s-au asociat pentru a construi o fabrică de ulei în localitatea Mihai Viteazu (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

21 de fermieri din Transilvania s-au asociat pentru a construi o fabrică de ulei în localitatea Mihai Viteazu din judeţul Cluj. Investiţia este de aproximativ 45 de milioane de euro și va fi cofinanţată de CEC Bank. Fabrica va avea o capacitate de procesare de 600 de tone de seminţe pe zi, potrivit AGERPRES.

CEC Bank este partenerul bancar principal al proiectului, acordând cofinanţarea necesară pentru realizarea investiţiei.

Noua facilitate de producţie va avea o capacitate de procesare de 600 de tone de seminţe pe zi şi se va întinde pe o suprafaţă de 8,5 hectare. Aceasta va include şase silozuri pentru depozitarea materiei prime, spaţii pentru depozitarea şroturilor şi rezervoare, notează banca.

Proiectul prevede şi realizarea unei instalaţii agrovoltaice de 1,65 MW, echipată cu sisteme de stocare a energiei, pentru reducerea costurilor operaţionale şi a amprentei de carbon.

Reprezentanţii CEC Bank susţin că finanţarea capacităţilor de procesare poate contribui la echilibrarea balanţei comerciale în sectorul agroalimentar.

„Accesul fermierilor din România la finanţare pentru proiecte cu valoare adăugată ridicată rămâne o prioritate strategică pentru CEC Bank. Susţinerea investiţiilor în capacităţi de procesare reprezintă o componentă esenţială pentru echilibrarea balanţei comerciale în sectorul agroalimentar. Proiectul Podişul Transilvaniei demonstrează că agricultura românească poate face pasul de la simplul export de materie primă brută către produse finite performante, atunci când există viziune antreprenorială, asociere în cooperative şi un parteneriat financiar solid”, a declarat Adrian Muşat, director, Direcţia Companii Mari, CEC Bank, citat în comunicatul băncii.

Investiţia este dezvoltată de Cooperativa Agricolă Podişul Transilvaniei, care reuneşte 21 de fermieri din judeţele Cluj, Alba şi Mureş.

Finanţarea proiectului este asigurată din fonduri europene, aportul membrilor cooperativei şi creditul bancar acordat de CEC Bank.

Preşedintele Cooperativei Agricole Podişul Transilvaniei, Emil Turdean, afirmă că proiectul urmăreşte procesarea în ţară a producţiei fermierilor.

Potrivit comunicatului, investiţia este realizată în contextul în care România, deşi este unul dintre cei mai mari producători şi exportatori de seminţe de floarea-soarelui din Uniunea Europeană, continuă să exporte materie primă brută şi să importe cantităţi semnificative de ulei rafinat şi şroturi proteice pentru zootehnie.

Prin procesarea locală a 600 de tone de seminţe pe zi, noua fabrică ar urma să contribuie la păstrarea unei părţi mai mari din valoarea adăugată în economia naţională, susţin reprezentanţii băncii.

Lucrările de construcţie la fabrica din Mihai Viteazu sunt în derulare, iar punerea în funcţiune a unităţii este estimată pentru finalul anului 2027.