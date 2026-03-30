Adrian Negrescu, despre reducerea accizei la carburanţi: E exasperant să vezi politicieni care militează pe tăierea taxelor

Expert, despre reducerea accizei la carburanţi: E exasperant să vezi politicieni care militează pe tăierea taxelor, nu are impact. foto: pexels.com

Marea problemă a României în momentul de faţă devine gestiunea carburanţilor, a motorinei în principal, având în vedere că 80% din necesar vine din import, în pieţele internaţionale traderii ajungând să se bată pe stocuri, în timp ce politicienii noştri analizează scenarii, a atras atenţia economistul Adrian Negrescu, notează Agerpres.

"Marea problemă a României, în momentul de faţă, devine gestiunea carburanţilor, a motorinei în principal, având în vedere că 80% din necesar vine din import. În timp ce politicienii analizează scenarii, în pieţele internaţionale traderii au ajuns să se bată pe stocuri. Se întâmplă ce estimam la începutul acestei crize, când ministrul Energiei ne dădea asigurări că noi nu vom fi afectaţi, pentru că aducem petrol dinafara zonei de conflict. Avertizam atunci că s-ar putea ca toate contractele de livrare să fie puse sub semnul întrebării pe măsură ce stocurile la nivel internaţional se epuizează. Asia a început, deja, să 'aspire' din piaţă la preţuri de dumping tot ce este disponibil în prezent", a notat Negrescu.

Potrivit acestuia, o problemă de import de motorină ar însemna pentru România de la probleme uriaşe de aprovizionare în magazinele alimentare (dispariţia de pe raft a mii de produse) la închiderea în cascadă a firmelor care fac producţie şi care au nevoie de piese, de subansamble, de transport etc..

"Situaţia este gravă, iar perspectivele nu arată deloc bine. Este exasperant să vezi politicieni care toată ziua militează pe tăierea taxelor (accize şi TVA), în condiţiile în care această decizie nu mai aduce un impact semnificativ la pompă.

Ce înseamnă o reducere de 30 de bani a accizei la un preţ al motorinei care va trece, în perioada următoare, de 13 lei? Nici dacă tăiem un leu, 2 lei din acciză, din TVA, situaţia nu va fi mai bună atâta timp cât petrolul/motorina se scumpeşte la nivel internaţional cu cel mai ridicat ritm de la criza din anii '70.

În loc să îl văd pe ministrul Ivan cu scenariile sale fără niciun studiu de impact, fără substanţă, aş vrea să îl văd că ne prezintă concret situaţia stocurilor, măsurile pe care le-a luat pentru a securiza importurile, decizii de restricţionare a consumului instituţiilor de stat pentru a mai tempera din povara generată de această criză", a transmis economistul.