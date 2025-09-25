Alexandru Nazare: "DNA are parte de asistența ANAF într-un dosar în care s-a produs un prejudiciu de 200 de milioane de lei"

Alexandru Nazare: "DNA are parte de asistența ANAF într-un dosar în care s-a produs un prejudiciu de 200 de milioane de lei". Foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor a dezvăluit, joi seară, la Antena 3 CNN, că ANAF colaborează cu DNA într-un dosar deschis în domeniul ridesharing în care s-ar fi produs un prejudiciu de peste 200 de milioane de lei.

Alexandru Nazare a mai punctat că activitatea ANAF-ului se află pe un trend "mai bun".

"În ultimele 2 luni de zile, plusul faţă de plan al ANAF-ului a fost de 2,7 miliarde. Acest plus de venituri ne ajută în proiecţia pe finalul acestui an.

Nu înseamnă că ANAF a depășit toate metehnele. Este o instituţie de care eu am spus că e disfuncțională din mai multe puncte de vedere. Dar mă uit şi la trend. E o direcţie bună care se reflectă într-o creştere de venituri pe niște luni.

Să nu credeți că dosarele de la DNA n-au asistenţa ANAF. Vă asigur că o au. Inclusiv la ultimul dosar, din zona aceasta de ride-sharing, un prejudiciu de peste 200 de milioane de lei.

ANAF a fost foarte implicat. Poate nu ştie s-o spună. Trimite informaţii către Parchet. Avem cazuri grave care trebuie trimise către Parchet. Avem nevoie de încă un an de zile ca să definitivăm procesul de digitalizare. O să facem un posibil schimb de informaţii cu Marea Britanie, pentru că e important să dezvoltăm indicatorii de risc, pentru ca aceste softuri să fie cât mai eficiente.

Nu mai facem controale pe zona de rambursări fără să avem acest scan. Va aduce venituri în plus şi e un mesaj de descurajare. Nu se poate schimba peste noapte, dar e pe un trend mai bun. ANAF poate face mai mult controale într-un timp mai scurt. La marii contribuabili trebuie să meargă în controale", a mai afirmat Nazare la Antena 3 CNN.