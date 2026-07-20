Cea mai spectaculoasă limuzină de acum 70 de ani a fost inspectată la RAR Vaslui

Cea mai spectaculoasă limuzină de acum 70 de ani a fost inspectată la RAR Vaslui. Sursa foto: Registrul Auto Roman Oficial / Facebook

O limuzină Mercedes-Benz 300C, fabricată în urmă cu peste 70 de ani, a fost inspectată zilele trecute la RAR Vaslui.

Mercedes-Benz 300 C era unul dintre cele mai elegante modele în anii '50, fiind întruchiparea luxului şi eleganţei. Construită aproape artizanal, această limuzină era destinată șefilor de stat, diplomaților și marilor oameni de afaceri, devenind un simbol al eleganței și prestigiului în Europa postbelică.

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Versiunea 300 C, produsă începând cu 1955, făcea parte din celebra familie W186 și a fost cunoscută și sub numele de „Adenauer”, datorită faptului că a fost unul dintre automobilele oficiale preferate ale primului cancelar al Republicii Federale Germania, Konrad Adenauer.

Modelul a fost produs timp de doi ani, între 1955 şi 1957, şi era propulsat de un motor pe benzină cu capacitatea de 3 litri care producea 125 de cai-putere şi un cuplu maxim de 236 Nm. Avea peste 5 metri lungime, 1,88 metri lăţime (fără oglinzi) şi 1,6 metri înălţime. Transmisia era manuală, cu 4 trepte.