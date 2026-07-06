Constructorii chinezi sunt de neoprit în România: Cum au reuşit să-şi crească de 4 ori cota de piaţă în timp-record

BYD Dolphin Surf la evenimentul IAA MOBILITY 2025, în Munchen. Sursa foto: Getty Images

Românii au cumpărat în prima jumătate a anului aproape 7.200 de maşini aparţinând constructorilor din China, dintr-un total de aproximativ 65.000 de unităţi noi vândute în ţara noastră în acest interval.

11% din totalul vânzărilor nu pare foarte mult, însă trebuie menţionat că în primele şase luni din 2025 s-au vândut aproximativ la fel de multe maşini noi în România şi doar 1.848 erau construite de producătorii auto chinezi (2,9%), ceea ce înseamnă că aceştia şi-au crescut de aproape 4 ori cota de piaţă, la 11%, în timp ce vânzările auto din ţara noastră au stagnat.

Astfel, mărcile chinezeşti muşcă mai mult din piaţa locală, ajungând să depăsească la capitolul vânzări mărci europene sau asiatice cu tradiţie şi preluând o parte din potenţialii lor clienţi. Spre exemplu, BYD a vândut peste 2.100 de unităţi în perioada ianuarie-iunie, mai multe decât Mazda sau Kia.

MG, BYD şi Chery sunt preferatele românilor

În luna ianuarie s-au înmatriculat 748 de maşini ale producătorilor chinezi, cele mai multe BYD (312), Chery (212) şi MG (92).

În februarie, vânzările au crescut la 869 de unităţi, Geely conducând clasamentul cu 318 unităţi, urmată de BYD cu 252 si MG cu 149.

Luna martie a adus 1.045 de înmatriculări, Chery fiind din nou pe prima poziţie cu 340 de unităţi, iar BYD şi MG urmând cu 279, respectiv 258 de unităţi.

Aprilie a continuat trendul crescător, cu 1.291 de unităţi, Chery fiind iar pe primul loc la vânzări cu 356 de unităţi, dar urmată îndeaproape de BYD cu 344 şi MG cu 322.

În luna mai peste 1.600 de modele ale constructorilor chinezi au fost înmatriculate în România, cele mai multe fiind MG (477), BYD (459) şi Chery (381).

Iunie a adus vânzări de 1.632 de unităţi, cele mai multe fiind BYD (494), MG (459) şi Chery (404).

Câte maşini ale constructorilor chinezi circulă pe străzi

La finalul anului trecut, în România erau înmatriculate puţin peste 10.000 de maşini aparţinând constructorilor chinezi, dintr-un total de 8,4 milioane de autoturisme cu vârste cuprinse între 0 şi peste 20 de ani. Cele mai multe erau marca MG, în jur de 6.800, apoi urmau BYD cu aproape 1.000, Geely cu peste 800 şi Chery cu aproape 500. Acestora li se adaugă celor 7.200 din primul trimestru, ducând numărul total la peste 17.000 de unităţi.

MG are vânzări solide în continuare în rândul constructorilor chinezi intraţi pe piaţa din România, de peste 1.700 de unităţi în primul semestru din 2026, însă este depăşită de BYD şi Chery, care ambele au peste 2.000 de unităţi vândute în perioada ianuarie-iunie. Avantajul celor de la MG în statistici provine şi din faptul că au intrat pe piaţa locală cu aproximativ un an şi jumătate mai devreme decât concurenţii săi.

MG a fost în primul val de constructori chinezi intraţi în România, încă de la începutul lui 2024, în timp ce BYD a venit în mai 2025, iar Chery câteva luni mai târziu.