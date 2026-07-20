Interzicerea motoarelor pe benzină și diesel în UE ar putea costa peste 726.000 de locuri de muncă: "Toate scenariile duc la pierderi"

Au fost examinate patru scenarii diferite pentru dezvoltarea pieței auto europene până în anul 2040. Sursa foto: BMW Group

Un nou studiu arată că interdicția planificată privind vehiculele noi cu motor cu ardere internă în Uniunea Europeană ar putea avea consecințe semnificative pentru industriile auto europene. Studiul realizat de Institutul Fraunhofer pentru Inginerie Industrială (IAO) se concentrează pe modul în care diferite modele de reglementare pentru sistemul de propulsie afectează producția, crearea de valoare și locurile de muncă. Concluzia autorilor este clară: chiar și cu o relaxare a planurilor actuale ale UE, povara economică ar scădea doar ușor. Mai exact, peste 726.000 de locuri de muncă sunt în pericol, potrivit Auto Motor Sport.

Au fost examinate patru scenarii diferite pentru dezvoltarea pieței auto europene până în anul 2040. Fiecare scenariu se bazează pe producția de sisteme de propulsie. Analiza se concentrează exclusiv pe crearea de valoare și ocuparea forței de muncă legate de motoare, transmisii, sisteme de acționare electrică și componentele acestora.

Scenariul 1: Menținerea legislației actuale a UE

Acest scenariu presupune păstrarea legislației europene în forma actuală, potrivit căreia, începând din 2035, vor putea fi înmatriculate doar autoturisme noi cu emisii zero de CO2 la eșapament. Motoarele cu ardere internă nu ar mai fi permise pentru mașinile noi, iar, potrivit studiului, industria auto europeană ar pierde aproximativ 95 de miliarde de euro din valoarea adăugată până în 2040, acesta fiind scenariul cu cel mai mare impact negativ.

Scenariul 2: Propunerea Comisiei Europene

Acest scenariu are la bază propunerea Comisiei Europene de reducere cu 90% a emisiilor de CO2, însoțită de acordarea unor credite limitate pentru utilizarea oțelului cu emisii reduse și a combustibililor regenerabili. Motoarele cu ardere internă ar putea rămâne pe piață doar într-o măsură limitată. Potrivit studiului, impactul economic ar fi aproape identic cu cel din scenariul actual, valoarea adăugată a industriei urmând să scadă cu aproximativ 95 de miliarde de euro până în 2040.

Scenariul 3: Reglementare neutră din punct de vedere tehnologic

În acest scenariu, Uniunea Europeană ar adopta o abordare neutră din punct de vedere tehnologic, permițând motoarelor cu ardere internă și vehiculelor hibride plug-in să rămână pe piață pentru o perioadă mai lungă. Astfel, aproximativ 20% dintre autoturismele noi înmatriculate în 2040 ar fi echipate cu aceste sisteme de propulsie. Pierderea estimată de valoare adăugată s-ar ridica la 90 de miliarde de euro, iar efectele negative s-ar manifesta mai lent decât în primele două scenarii, chiar dacă pe termen lung rămân semnificative.

Scenariul 4: Orientare către piața globală

Acest scenariu prevede o strategie similară cu cea adoptată în Asia și America de Nord, prin susținerea dezvoltării tuturor tipurilor de sisteme de propulsie, inclusiv a motoarelor cu ardere internă. În aceste condiții, aproximativ 50% dintre autoturismele noi înmatriculate în 2040 ar putea avea în continuare motoare cu ardere internă sau sisteme hibride. Studiul estimează că impactul economic negativ ar fi cel mai redus dintre toate scenariile, cu o scădere a valorii adăugate de aproximativ 60 de miliarde de euro până în 2040.

Este surprinzător faptul că toate cele patru scenarii prevăd o scădere a creării de valoare industrială în Europa până în 2040.

Calculele sunt deosebit de izbitoare în cazul Germaniei. Autorii consideră Germania, datorită concentrării sale puternice pe dezvoltarea și producția de tehnologie de acționare convențională, ca fiind unul dintre cei mai mari perdanți ai transformării.

Conform calculelor, crearea de valoare în sectorul sistemelor de propulsie ar putea scădea cu 54,2 miliarde de euro , sau 64% , până în 2040. Aceasta ar însemna că Germania ar fi afectată mai puternic decât restul Europei.

Peste 726.000 de locuri de muncă sunt în pericol până în 2040, mai arată studiul.

O altă constatare frapantă a studiului este că atât regulamentul UE valabil în prezent, care interzice efectiv vehiculele noi cu motor cu ardere internă începând cu 2035, cât și compromisul propus de Comisia Europeană duc la efecte practic identice asupra ocupării forței de muncă în cadrul modelului. Prin urmare, relaxările așa-numitului „Pachet Auto” nu ar schimba cu mult pierderile de locuri de muncă.

Conform calculelor studiului, noile domenii de creare a valorii din electromobilitate nu pot compensa pierderile din sectorul motoarelor cu ardere internă. În scenariul propunerii Comisiei UE, până în 2040 se vor pierde aproximativ 113 miliarde de euro din crearea de valoare în sectorul motoarelor cu ardere internă, în timp ce în sectorul motoarelor electrice se vor genera doar 18 miliarde de euro.

Pe de altă parte, ministrul german de Finanţe, Lars Klingbeil, a avertizat anul trecut producătorii auto că viitorul industriei va fi electric. Prin urmare, producătorii nu ar trebui să fie dependenți de segmentul mașinilor pe benzină și motorină.