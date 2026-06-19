Românii scapă de taxa de trecere pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse, timp de o zi: Șoferii sunt scutiți sâmbătă de achitarea tarifului

Şoferii care vor traversa Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse sâmbătă, 20 iunie 2026, în sensul de mers Giurgiu-Ruse, nu vor plăti tariful de trecere, a anunţat, vineri, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Facilitatea este acordată cu ocazia „Zilei Podului”, sărbătorită anual pe 20 iunie, şi se aplică autoturismelor, precum şi vehiculelor rutiere cu cel mult 8+1 locuri pe scaune, inclusiv şoferul.
În acest context, libera trecere va fi permisă pe benzile 1-4, dedicate autoturismelor. Totodată, tarifele de trecere achitate anterior prin aplicaţia e-TGP nu vor fi asociate traversărilor efectuate în data de 20 iunie 2026.
Trecerile achitate pentru această dată îşi păstrează valabilitatea şi pot fi utilizate pentru o traversare ulterioară, în termen de 12 luni de la data achiziţiei.
Scutirea de la plata tarifului este prevăzută de Ordinul MT nr. 1836/2018, care stabileşte că, în fiecare an, pe 20 iunie, considerată „Ziua Podului”, autoturismele beneficiază de trecere gratuită pe podul peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse.