Totul este uriaș în China. Chiar și cimitirul de mașini abandonate. Imagini aeriene uluitoare

Vedere aeriană din 15 aprilie 2026 a unui număr mare de epave auto îngrămădite pe un câmp de la periferia orașului Hangzhou, în provincia Zhejiang din estul Chinei

Totul este la scară mare în China și o vedere aeriană din 15 aprilie a unui număr imens de mașini abandonate, îngrămădite pe un câmp la periferia orașului Hangzhou, în provincia Zhejiang din estul Chinei, subliniază încă o dată acest lucru.

China este de departe cel mai mare producător de automobile din lume din 2012, producând aproximativ 27,5 milioane de autoturisme în 2024.

În jurul anului 2015, autoritățile din Hangzhou au intensificat campania împotriva poluării, eliminând masiv vehiculele vechi cu emisii ridicate. Astfel, zeci de mii de mașini, microbuze, camioane și motociclete au fost scoase din circulație și depozitate temporar în zone deschise de la periferia orașului, în special în districtul Yuhang și alte zone industriale sau rurale.

Un singur depozit din Hangzhou a ajuns să acumuleze peste 100.000 de vehicule casate, stivuite în grămezi de până la 3-4 metri înălțime. Imaginile aeriene și de la sol arătau un „cimitir auto” imens, cu piese demontate împrăștiate peste tot. Scopul era reducerea poluării aerului în oraș.

Aceste stive erau temporare, iar mașinile urmau să fie demontate și reciclate prin firme autorizate, însă pare că firmele de casare sunt depășite de volumul mare de mașini vechi abandonate.

Mai nou, tot la periferia Hangzhou, au apărut „cimitire” similare, dar de data asta cu mașini electrice abandonate, după falimentul unor companii de car-sharing. Un reportaj Bloomberg din 2023 descrie mai multe astfel de situri.

De ce se întâmplă asta în China?

Principala cauză este creșterea rapidă a parcului auto, China fiind cel mai mare producător și consumator de mașini din lume.

De asemenea, politicile tot mai stricte de mediu a dictat eliminarea vehiculelor poluante și tranziția forțată spre electrice. Dar, în același timp, există probleme cu reciclarea. Deși se fac eforturi susținute în acest sens, inclusiv export de piese, infrastructura nu procesează totul la timp.

Dar Hangzhou nu este un caz izolat, situația înregistrându-se și în alte orașe cum sunt Taizhou în Zhejiang, sau în Chongqing, Guangzhou. Hangzhou a fost deseori în prim-plan din cauza vizibilității și a imaginilor spectaculoase.