Averea impresionantă a lui Dan Cristian Popescu, candidatul PNL pe care USR nu vrea să-l accepte pentru Sectorul 2. Casă de vacanță la Hollywood și bunuri de valoare de 250.000 de euro

Negocierile finale dintre liderii PNL și USR, Ludovic Orban și Dan Barna, urmează să aibă loc miercuri, când cel mai probabil vor fi anunțați și candidații Alianței pentru fiecare sector. Până atunci, să analizăm declarația de avere a actualului viceprimar al Sectorului 2.

Averea impresionantă a lui Dan Cristian Popescu, candidatul PNL pe care USR nu vrea să-l accepte pentru Sectorul 2

Conform documentului completat anul trecut, Dan Cristian Popescu deține 3 terenuri: două loturi în Frumușani, unul de 100.000 mp în Frumușani (jud. Călărași) și celălalt de 8.750 mp, precum și o parcelă de 2.000 mp în Dascălu (jud. Ilfov).

Dan Cristian Popescu are nu mai puțin de 5 apartamente în București, cu suprafața între 55 și 95 mp. Mai are și o casă, tot în București, cu suprafața de 104 mp. Imprevionant este că vicele Sectorului 2 mai deține și o casă de vacanță, în cartierul vedetelor americane - Hollywood, USA.

Casă de vacanță la Hollywood și bunuri de valoare de 250.000 de euro

Liderul PNL mai deține 3 autoturisme, toate marca Lexus, unul achiziționat în 2013 și celelalte două în 2016. Tot în 2016, vicele Sectorului 2 au achiziționat și două dintre apartamentele din București, ceea ce înseamnă că a fost un an prolific.

Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București, Dan Cristian Popescu, deține și bunuri de valoare: bijuterii în valoare de 155.000 de euro, obiecte de artă de 40.000 de euro și ceasuri cu o valoare estimată de 55.000 de euro.

Dan Cristian Popescu are conturi la mai multe bănci românești și americane. În România, are în conturi peste 6.300.000 lei, echivalentul a peste 1.300.000 de euro, precum si peste 248.000 de dolari. În băncile americane, are economisit peste 126.000 de dolari.

Din salariul de viceprimar al unui sector al Capitalei, în 2019 a obținut venituri de 196.897 lei brut, adică în jur de 9.600 RON/lună net.