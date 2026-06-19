Avertisment de la BCE despre șocul inflației: Prețurile ridicate vor lovi în lanț, iar dobânzile ar putea crește din nou

BCE a majorat săptămâna trecută ratele dobânzilor pentru a tempera așteptările privind creșterea prețurilor. Sursa foto: Getty Images

Economia zonei euro se află în plin șoc inflaționist de intensitate moderată, iar inflația va rămâne peste 3% pentru tot restul anului, o situație care necesită un răspuns de politică monetară adecvat, a declarat vineri economistul-șef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, potrivit Reuters.

BCE a majorat săptămâna trecută ratele dobânzilor pentru a tempera așteptările privind creșterea prețurilor, iar investitorii financiari încearcă acum să estimeze dacă și când banca va interveni din nou.

„Este un șoc care nu este nici prea mare, nici prea persistent, dar la care răspunzi printr-o politică monetară echilibrată. Dacă vreți, cam aici ne aflăm acum”, a declarat Lane la un eveniment organizat de Natixis. „Nu suntem într-un scenariu de dezechilibru inflaționist major.”

Totuși, Lane a afirmat că, chiar dacă tensiunile din Orientul Mijlociu se reduc, o parte semnificativă a efectelor inflaționiste s-a produs deja, iar creșterea prețurilor va rămâne peste ținta de 2% și anul viitor, ceea ce justifică măsuri de politică monetară.

„Am văzut o anumită îmbunătățire în această săptămână, însă există suficiente creșteri de costuri care urmează să se transmită în economie, astfel încât estimăm că inflația va rămâne peste 3% pe tot parcursul acestui an”, a spus el.

Potrivit lui Lane, acest lucru va avea efecte în lanț asupra altor prețuri și va exercita probabil presiuni de creștere asupra salariilor anul viitor.

Piețele anticipează o nouă majorare a dobânzilor

Piețele financiare estimează în prezent între una și două noi majorări ale ratei dobânzii la facilitatea de depozit a BCE, aflată la 2,25%, următoarea creștere fiind deja pe deplin inclusă în prețurile pieței până în luna octombrie.

BCE a estimat anterior că rata neutră a dobânzii – nivelul care nu stimulează și nici nu frânează creșterea economică – se situează între 1,75% și 2,50%, astfel încât o nouă majorare ar duce rata facilității de depozit la limita superioară a acestor estimări.

Costurile ridicate ale energiei vor continua, de asemenea, să afecteze creșterea economică, însă există suficienți factori de rezistență în economie astfel încât ritmul general de creștere să nu se situeze mult sub potențialul blocului comunitar, a adăugat Lane.

Gospodăriile populației dispun de economii suficiente pentru a menține consumul, investițiile sunt în creștere, în principal datorită inteligenței artificiale și necesităților sporite de apărare, iar sistemul financiar este profitabil și beneficiază de lichidități abundente, a mai spus Lane.