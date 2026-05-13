Bursa de la Bucureşti este pe roşu la 90 de minute de la debutul tranzacţiilor

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) evoluează în scădere pe toţi indicii în şedinţa de miercuri, cu un rulaj total în valoare de 27,29 milioane lei (5,24 milioane euro), după aproape o oră şi jumătate de la debutul tranzacţiilor.
Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,68%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere de 0,66%, scrie Agerpres.
Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,74% din valoare, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, era pe minus cu 0,81%.
Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o depreciere de 0,57%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a coborât cu 0,99%
Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Mecanica Ceahlău (+14,94%), Compania Energopetrol (+3,6%) şi Fondul Proprietatea (1,98%).
Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Uztel (-14,29%), Roca Industry Holdingrock1 (-6,52%) şi Premier Energy (-5,25%).