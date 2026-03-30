Calendarul distribuirii pensiilor pentru luna aprilie. Data la care intră banii pe card și până când vor fi livrate pensiile prin poștă

Pensiile aferente lunii aprilie 2026 vor fi plătite mai devreme decât de obicei, astfel că pensionarii vor încasa sumele înainte de Paște. Pentru persoanele care primesc banii prin poștă, sumele vor fi distribuite de pe data de 1 până în data de 9 aprilie. În cazul celor care încasează pensia pe card, banii vor fi virați în data de 8 aprilie.

Calendarul de livrare a pensiilor pentru luna aprilie 2026 va fi modificat, astfel că atât Casa Națională de Pensii Publice, cât și Ministerul Muncii au făcut demersuri pentru ca banii să ajungă la pensionari înainte de sărbătorile pascale.

Pensiile livrate prin poștă vor ajunge la pensionari între data de 1 și 9 aprilie. În mod normal, pensiile sunt livrate până în data de 15 a lunii. Potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice, aproximativ 2 milioane de pensionari primesc banii pe card.

În acest caz, banii vor fi virați în conturi până în data de 8 aprilie, cu câteva zile mai devreme față de data la care se virează în mod obișnuit, adică până în data 12 a lunii.

„Având în vedere Sărbătorile Pascale, Casa Națională de Pensii Publice a întreprins toate demersurile pentru asigurarea sumelor necesare plății în avans a pensiilor și indemnizațiilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii și pentru tipărirea și expedierea taloanelor de pensii către oficiile poștale, în vederea distribuirii”, se arată într-un comunicat oficial transmis de Ministerul Muncii.

CNPP a transmis notificări către Poșta Română și instituțiile bancare partenere pentru a se asigura că procesul de plată se desfășoară fără întârzieri.

„Toate pensiile care se achită prin intermediul factorilor poștali vor fi distribuite până la data de 9 aprilie, iar conturile bancare pentru beneficiarii care au optat pentru această modalitate de plată vor fi alimentate pe data de 8 aprilie”, au precizat reprezentanții instituției.

Totodată, potrivit CPP, ajutoarele financiare one-off nu vor fi acordate în luna aprilie, plata fiind estimată pentru luna mai 2026.