Cât a câștigat Bursa de la București în a doua săptămână de armistițiu între SUA și Iran

1 minut de citit Publicat la 15:32 19 Apr 2026 Modificat la 15:32 19 Apr 2026

Bursa de la Bucureşti și-a sporit capitalizarea în ultima săptămână, pe fondul rulajelor în creștere. Sursa foto: Facebook/ Bursei de Valori Bucureşti

Bursa de Valori București (BVB) a câștigat peste 28,3 miliarde de lei la capitalizare în această săptămână, în creștere cu aproape 5% față de săptămâna anterioară.

În intervalul respectiv, valoarea schimburilor a urcat cu 37,3 milioane de lei, corespunzător unui procentaj de 9%, potrivit datelor publicate de BVB și consultate de Agerpres.

În ambele perioade analizate au avut loc câte patru ședințe de tranzacționare.

Capitalizarea bursieră a ajuns la 598,60 miliarde de lei în perioada 13 - 17 aprilie 2026, în creștere față de 570,22 miliarde de lei valoarea consemnată în perioada 6 - 10 aprilie 2026.

Tranzacțiile cu acțiuni au generat săptămâna aceasta un rulaj de 450,50 milioane de lei, mai mare decât cel înregistrat în săptămâna anterioară, când schimburile au totalizat 413,17 milioane de lei.

Cea mai bună zi de tranzacționare a fost marți, 14 aprilie, când s-a înregistrat un rulaj de 137,56 milioane de lei, iar cea mai slabă, miercuri, 15 aprilie, cu o valoare a tranzacțiilor de 69,21 milioane de lei.

Indicele principal al Bursei de Valori București - BET - a închis săptămâna la 29.241,88 puncte.

Banca Transilvania, compania cu cele mai lichide titluri pe segmentul principal

Acțiunile Banca Transilvania au fost în această săptămână cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacții de 134,62 milioane de lei.

Titlurile BT și-au sporit prețul cu 3,86%.

Urmează titlurile OMV Petrom, cu schimburi de 51,98 milioane de lei (+0,20%) și cele ale Romgaz, cu 42,64 milioane de lei (+6,54%).

Cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile Energopetrol (+13,39%), urmate de titlurile Premier Energy PLC (+8,72%) și de Erste Group Bank AG (+8,68%).

La polul opus se află Condmag SA, cu o scădere a cotațiilor de 7,35%, acțiunile Simtel Team, cu un declin de 6,70%, urmate de cele ale Comelf SA (-5,48%).