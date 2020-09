Ce se va întâmpla cu preţul gazelor la iarnă. Anunţul făcut de ministrul Economiei, Virgil Popescu

Virgil Popescu susţine că producția Romgazului a crescut în ultima perioadă cu 10% şi s-au redeschis sonde, potrivit digi24.ro.

Ministru: Oferta de gaze pe piață românească e mai mare decât cererea și evident avem o ieftinire

"La 1 iulie, piața de gaze naturale s-a liberalizat. În plus, am schimbat obligația de vânzare centralizată pe piață de gaze cu un gas program release. Practic, prin acest program, am legat prețul gazelor naturale din România de prețul bursei regionale de la Viena.

Oferta de gaze pe piață românească este mai mare decât cererea și evident avem o ieftinire a prețului gazelor naturale ajungând un pic sub prețul bursei de la Viena.

Virgil Popescu: Cu certitudine, prețul din iarna 2020 va fi mai mic decât din iarna 2019

Asta înseamnă că piață românească devine piață funcțională și de aceea fluxul de gaze este și de ieșire din România, nu numai de intrare în România.

Vestea bună va fi și pentru consumatorul casnic și pentru consumatorul industrial, aceea că prețul gazului natural în România va fi mai scăzut.

Cu certitudine prețul din iarna 2020 va fi mai mic decât prețul din iarnă 2019", a explicat ministrul Economiei.