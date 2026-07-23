Cea mai mare companie tech din UE oferă angajaților 20.000 de euro bonus dacă rămân până în 2030. În SUA, concedierile continuă

2 minute de citit Publicat la 16:17 23 Iul 2026 Modificat la 16:17 23 Iul 2026

Sediul central ASML din Veldhoven, Olanda. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty images

Gigantul tech olandez ASML oferă un bonus de retenție în valoare de 20.000 de euro angajaților care vor rămâne în cadrul celei mai mari companii de tehnologie din Europa, din 2027 și până cel puțin în 2030, potrivit Times of India.

Conform unui raport publicat de Seeking Alpha, bonusul va fi acordat la 1 ianuarie 2027 și va deveni efectiv (va intra în proprietatea angajaților) la 1 ianuarie 2030.

Companiile tech din SUA au concediat aproape 140.000 de angajați, în primele șase luni din 2026

Anunțul vine în contextul în care companiile din SUA au concediat, cumulat, 139.156 de angajați de la începutul anului 2026, potrivit firmei Challenger, Gray & Christmas.

Confirmând planurile pentru publicația citată, un purtător de cuvânt al companiei a declarat:

„ASML traversează o perioadă de creștere și dezvoltare continuă, așa cum reiese și din cele mai recente rezultate financiare trimestriale.”

„În prima jumătate a anului am făcut câțiva pași importanți, inclusiv anunțarea planurilor de extindere suplimentară a capacității noastre în 2027 și 2028 și revizuirea în creștere a perspectivelor pentru 2026.

În același timp, continuăm să investim în inovație, inclusiv în litografie, în sprijinirea arhitecturilor de cipuri 3D, în aplicarea inteligenței artificiale în sistemele și software-ul nostru, precum și într-o serie de programe de transformare, inclusiv inițiativele Technology Transformation și IT & Data Transformation.

Având în vedere aceste evoluții și recunoscând rolul important pe care angajații l-au avut în succesul ASML până în prezent și pe care îl vor avea în continuare în viitor, Consiliul de Administrație a decis să acorde tuturor angajaților eligibili din întreaga lume o alocare unică și condiționată de acțiuni, în valoare de 20.000 de euro”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Potrivit declarațiilor citate în raport, acțiunile vor fi acordate la 1 ianuarie 2027 și vor deveni deținute definitiv de angajați la 1 ianuarie 2030.

Detaliile acordării, care va avea loc sub formă de acțiuni ale companiei, sunt încă în curs de finalizare, însă compania olandeză a precizat că acestea vor fi disponibile pentru „toți angajații eligibili”.

ASML nu este singurul producător de cipuri care oferă bonusuri

ASML nu este singura companie din industria semiconductorilor care acordă bonusuri consistente unei părți sau tuturor angajaților săi.

Samsung a oferit aproape 75% dintre angajați un bonus de aproximativ 370.000 de dolari, pe fondul cererii tot mai mari pentru infrastructura necesară inteligenței artificiale.

Rivalul său, SK Hynix, a acordat angajaților bonusuri de aproximativ 477.000 de dolari în acest an și, potrivit informațiilor apărute în presă, intenționează să plătească aproape 900.000 de dolari anul viitor.

În luna mai a acestui an, directorul general al Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), C.C. Wei, a anunțat că plățile către angajați din programul de participare la profit al companiei vor crește, în medie, cu peste 30% în acest an.