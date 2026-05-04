Companiile aeriene ar putea comasa zboruri din cauza creșterii prețurilor la combustibil

1 minut de citit Publicat la 18:42 04 Mai 2026 Modificat la 18:42 04 Mai 2026

Prețurile combustibilului pentru avioane s-au dublat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. Sursa foto: Getty Images

Marea Britanie ia în calcul măsuri temporare pentru a sprijini companiile aeriene în contextul creșterii prețurilor la combustibil. Unele zboruri ar putea fi comasate în următoarea perioadă, anunță oficialii, potrivit CNBC.

În ultimele două luni, din cauza războiului din Iran, prețurile la kerosen aproape s-au dublat. Specialiștii avertizează că ne-am putea confrunta cu o penurie în următoarea perioadă.

Din acest motiv, unele companii au anunțat deja că reduc zborurile, în timp ce altele au anulat o mare parte dintre ele, mai ales în perioada sezonului estival.

În aceste condiții, guvernul britanic vrea să introducă măsuri temporare pentru a reduce costurile și pentru a evita anulările de zboruri de ultim moment, mai ales în sezonul aglomerat de vară.

Astfel, unele companii aeriene vor putea comasa zboruri pe rutele unde sunt mai multe curse zilnice către aceeași destinație, ceea ce înseamnă că pasagerii vor fi redistribuiți pe alte zboruri similare.

Planul le-ar permite companiilor aeriene să renunțe temporar la unele sloturi de decolare și aterizare, fără riscul de a le pierde în sezonul următor, a anunțat guvernul britanic.

„Aceste măsuri temporare ar permite companiilor aeriene, de exemplu, să-și consolideze orarele pe rutele unde există mai multe zboruri către aceeași destinație în aceeași zi”, a transmis guvernul într-un comunicat.

Prețul combustibilului pentru avioane a crescut de când strâmtoarea Ormuz a fost blocată după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, care a început pe 28 februarie.

Prețul mediu al combustibilului pentru avioane a crescut săptămâna trecută la 179 de dolari pe baril, mult mai mare decât media de dinainte de război.