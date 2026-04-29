Companiile aeriene low-cost sunt primele care reduc zborurile din cauza creșterii prețurilor la combustibilul pentru avioane

1 minut de citit Publicat la 08:00 29 Apr 2026 Modificat la 08:08 29 Apr 2026

Avioane aliniate pe pista unui aeroport. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Companiile aeriene low-cost, care controlează peste o treime din piața globală, sunt primele afectate de creșterea costurilor la combustibilul pentru avioane, în special din cauza modelului lor de business.

Potrivit Asociației Internaționale de Transport Aerian, combustibilul pentru avioane - un produs rafinat pe bază de kerosen - reprezintă cea mai mare cheltuială a companiilor aeriene, adică aproximativ 30% din costurile totale, potrivit Asociației Internaționale de Transport Aerian.

În ultimele 2 luni, din cauza războiului din Iran, prețurile aproape s-au dublat. Specialiștii avertizează că ne-am putea confrunta cu o penurie în următoarea perioadă.

„Fiecare zi în care Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă aduce Europa mai aproape de o criză de aprovizionare”, a declarat Amaar Khan, responsabil de prețurile combustibilului pentru avioane în Europa la Argus Media.

„Strâmtoarea asigură aproximativ 40% din importurile de combustibil pentru avioane ale Europei, dar niciun transport nu a mai trecut pe acolo de la izbucnirea războiului”, a mai adăugat acesta.

Primele afectate de creșterea costurilor la combustibil sunt companiile aeriene low-cost, scrie France24.

Având bilete mai ieftine, acestea au mai puțin spațiu să absoarbă scumpirea combustibilului.

În plus, unele anulări de zboruri pot fi și ajustări obișnuite, atunci când cererea nu este suficientă pe anumite rute.

„Nu este neobișnuit ca operatorii aerieni să își ajusteze programul în această perioadă a anului”, a declarat Dudley Shanley, analist financiar.

Cu toate acestea, dacă prețul combustibilului pentru avioane rămâne ridicat, companiile low-cost vor fi nevoite să reducă și mai mult numărul de zboruri, mai ales în perioada sezonului estival.

„Este foarte probabil ca vacanțele multor oameni să fie afectate, fie prin anulări de zboruri, fie prin prețuri mult mai mari la bilete”, a avertizat comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen.

De asemenea, până în prezent, un număr redus de companii aeriene au început deja să reducă zborurile.