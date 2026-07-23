Cum arată primele blindate COBRA II „Made in Romania”. Au plecat deja către Armată: Otokar a început producţia de serie la Mediaş

2 minute de citit Publicat la 14:04 23 Iul 2026 Modificat la 14:04 23 Iul 2026

Blindate COBRA II made in Romania fabricate la uzina Automecanica Mediaș. Sursa foto: Otokar Savunma Sanayi

Compania turcă Otokar a anunțat livrarea primului lot de vehicule blindate COBRA II fabricate în România, la uzina Automecanica Mediaș. Primele vehicule au fost deja predate Forțelor Terestre Române, marcând începutul producției de serie în cadrul contractului pentru 1.059 de vehicule blindate destinate Armatei Române.

Fabrica de la Mediaș reprezintă primul punct de producție Otokar din Uniunea Europeană și singura facilitate de producție de vehicule militare pe care grupul o deține în spațiul comunitar.

Compania estimează că, în anul 2026, va livra 216 de vehicule COBRA II produse integral în România, potrivit Monitorulapărării.ro.

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Uzina de la Mediaș produce vehicule blindate la standarde internaționale

Reprezentanții Otokar susțin că proiectul din România nu se limitează la simpla asamblare a vehiculelor, ci urmărește dezvoltarea unei capacități complete de producție și transferul de tehnologie către industria locală de apărare.

La fabrica din Mediaș sunt realizate procese industriale esențiale pentru producție, inclusiv operațiuni de tăiere, îndoire și alte etape de fabricație, la aceleași standarde de calitate aplicate în uzina Otokar din Turcia.

Compania afirmă că obiectivul este dezvoltarea unei capacități locale capabile să susțină pe termen lung producția și mentenanța vehiculelor militare.

„Acest proiect merge dincolo de producția de vehicule. El reprezintă transfer de tehnologie, dezvoltarea competențelor locale și crearea unei capacități industriale complete în România”, au transmis reprezentanții companiei.

Peste 300 de angajați lucrează la uzina din Mediaș

Fabrica Automecanica Mediaș are în prezent peste 300 de angajați, iar Otokar intenționează să extindă echipa până la aproximativ 400 de persoane.

Compania investește în recrutarea și formarea specialiștilor români pentru a dezvolta forța de muncă necesară producției de vehicule blindate.

COBRA II, folosit de armate din mai multe țări NATO și aliate

Vehiculul blindat COBRA II, lansat în anul 2013, este unul dintre modelele utilizate la scară internațională de compania Otokar.

Până în prezent, peste 1.000 de vehicule COBRA II au fost livrate către mai multe state, inclusiv țări membre NATO și state partenere, iar peste 600 de unități se află în prezent în serviciu activ.

Vehiculul este conceput pentru misiuni militare diverse, având capacități de transport al trupelor, protecție balistică și utilizare în operațiuni tactice.

Prin producția de la Mediaș, România devine un punct important în lanțul industrial al Otokar și o bază de producție pentru vehicule militare destinate Forțelor Terestre Române.