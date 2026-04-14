Meta va depăși pentru prima dată Google la veniturile din publicitatea digitală

1 minut de citit Publicat la 23:45 14 Apr 2026 Modificat la 23:48 14 Apr 2026

Suita de reclame automate Advantage+ de la Meta a câștigat popularitate în rândul agenților de publicitate.

Un nou raport arată că Meta Platforms va depăși Google, compania care deține Alphabet, în ceea ce privește veniturile din publicitate digitală la nivel global până la sfârșitul anului 2026 și va detrona Google, potrivit Emarketer, scrie publicația The Straits Times.

Veniturile nete globale din publicitate ale Meta Platforms, compania-mamă a Instagra-ului, sunt estimate să ajungă la 243,46 miliarde de dolari americani în 2026, față de 239,54 miliarde de dolari americani preconizați de Google.

Suita de reclame automate Advantage+ de la Meta a câștigat popularitate în rândul agenților de publicitate datorită capacității sale de a simplifica configurarea campaniilor și de a îmbunătăți rentabilitatea cheltuielilor de marketing.

„Depășind Google, Meta și-a validat, în esență, multe dintre strategiile de bază”, a declarat Max Willens, analist principal la Emarketer.

Deși Google are și alte direcții de creștere, inclusiv abonamentele YouTube Premium, mixul său mai larg de afaceri ar putea face mai dificilă depășirea Meta în ceea ce privește veniturile din publicitate.

Analiștii au declarat că platformele mai mici, precum Snapchat și Pinterest, rămân cele mai expuse reducerilor bugetare de publicitate în perioadele de incertitudine geopolitică, deoarece cheltuielile se concentrează pe platforme mai mari, precum Meta și Google.

Emarketer a declarat că forța motrice din spatele schimbării este rata accelerată de creștere a Meta, care se preconizează că va crește la 24,1% în 2026, față de 22,1% în 2025. Rata de creștere a Google este așteptată să rămână constantă la 11,9% în 2026.

Gigantul rețelelor sociale și-a intensificat concurența pe piața publicitară după lansarea de reclame pe WhatsApp și Threads, creând rivalitate directă cu platforme precum X, deținută de Elon Musk. În același timp, platformele Reels de la Instagram continuă să se „lupte” cu TikTok și YouTube Shorts pe piața lucrativă a videoclipurilor scurte.

„Se preconizează că Google, Meta și Amazon vor reprezenta 62,3% din cheltuielile globale cu publicitatea digitală în 2026”, a transmis Emarketer.