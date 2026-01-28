O firmă de textile din Harghita își va concedia aproape toți angajații, din lipsă de comenzi: 144 de locuri de muncă sunt vizate

Fabrică de textile. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O firmă din industria textilă din Miercurea-Ciuc a notificat Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Harghita că intenţionează să disponibilizeze un număr de 144 de angajaţi, dintr-un total de 151 existenţi, din cauza lipsei contractelor, potrivit Agerpres.

Potrivit informaţiilor furnizate AGERPRES de şefa Serviciului „Analiza Pieţei Muncii şi Economie Socială” din cadrul AJOFM Harghita, Jánó Edit Andrea, notificarea a fost transmisă la sfârşitul lunii decembrie 2025, iar angajatorul a precizat că măsura va fi aplicată în perioada ianuarie-aprilie 2026, în cazul în care nu vor fi încheiate noi comenzi.

Ulterior, AJOFM a fost informată că disponibilizările ar putea începe din 16 februarie.

Persoanele disponibilizate vor beneficia, după înregistrarea în evidenţele AJOFM, de servicii de informare, consiliere profesională şi medierea muncii. De asemenea, pot fi organizate cursuri de formare profesională, în funcţie de durata şomajului şi de disponibilitatea persoanelor.

„La sfârşitul lunii februarie vom şti dacă vor fi disponibilizaţi chiar toți”

Jánó Edit Andrea a menţionat că oamenii încă speră că vor fi reangajaţi, în funcţie de evoluţia comenzilor.

„Oamenii totuşi speră că, la un moment dat, angajatorul reuşeşte să încheie noi contracte şi atunci vor putea să meargă înapoi la firma respectivă. Probabil că la sfârşitul lunii februarie vom şti dacă chiar toţi vor fi disponibilizaţi. În acest moment, aşa suntem notificaţi”, a arătat Jánó Edit Andrea.

Aceasta a mai precizat că în luna ianuarie 2026, numărul persoanelor intrate în evidenţa AJOFM Harghita a fost mai mare comparativ cu anii precedenţi, datele exacte urmând să fie făcute publice peste câteva zile.

De asemenea, sursa citată a mai precizat că anul trecut, angajatorii din judeţ au estimat că vor disponibiliza 892 de salariaţi, dar au fost trimişi efectiv în şomaj un număr de 365 de angajaţi, unii dintre ei fiind reangajaţi.

Cele mai multe disponibilizări colective au fost în industria textilă şi în cea de prelucrare a lemnului, dar au fost trimişi angajaţi în şomaj şi în urma închiderii Salinei Praid.

„Ca şi persoane intrate în evidenţă anul trecut, provenite din muncă, deci disponibilizări individuale plus disponibilizări colective, au fost un număr de 2.290, cu o creştere de 247 de persoane faţă de anul 2024. Şi rata şomajului în judeţul Harghita este cu aproape 2% mai mare decât media la nivel naţional. În judeţul Harghita rata şomajului este de 5,27%, pe când media naţională este de 3,29%”, a conchis Jánó Edit Andrea.