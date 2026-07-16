Super Technologies intră în Consiliul Director al Asociaţiei Europene pentru Betting şi Gaming, cea mai puternică asociaţie europeană

Super Technologies (Super) este o companie globală de tehnologie dedicată construirii viitorului divertismentului şi al experienţelor dedicate fanilor sportului.

Super Technologies devine prima companie fondată în România care face parte din Consiliul Director al Asociaţiei Europene pentru Betting şi Gaming (EGBA), reconfirmându-şi angajamentul faţă de asigurarea unor standarde ridicate în industrie şi faţă de reglementarea sustenabilă a pieţei europene a jocurilor de noroc online, transmite EGBA.

„Asociaţia Europeană pentru Betting şi Gaming (EGBA) anunţă faptul că Super Technologies (Super) s-a alăturat Consiliului său Director. Această numire reflectă contribuţia tot mai valoroasă pe care Super o aduce activităţii EGBA, la doar doi ani de la aderarea la această asociaţie, care a avut loc în octombrie 2024”, conform unui comunicat al EGBA.

EGBA este asociaţia profesională cu sediul la Bruxelles care reprezintă principalii operatori de jocuri de noroc online licenţiaţi şi reglementaţi în spaţiul Uniunii Europeane. Asociaţia colaborează cu autorităţile naţionale şi europene, precum şi cu alte entităţi relevante, pentru dezvoltarea unei pieţe a jocurilor de noroc online care să fie reglementată în mod sustenabil pentru a proteja consumatorii.

Alături de ceilalţi membri ai Consiliului Director, Super va contribui la creşterea standardelor din industrie şi la combaterea eficientă a pieţei negre a jocurilor de noroc.

„De când s-a alăturat EGBA, Super a fost un membru deosebit de activ şi implicat. De aceea, suntem bucuroşi că s-a alăturat Consiliului Director. Viziunea şi experienţa companiei pe pieţele în care activează vor reprezenţa o contribuţie esenţială în eforturile asociaţiei noastre de a consolida un mediu european al jocurilor de noroc online care să fie sigur pentru consumatori, competitiv pentru operatorii licenţiaţi şi corect reglementat”, apreciază Maarten Haijer, Secretar General al EGBA.

La rândul său, Borut Petek, Chief Global Affairs Officer în cadrul Super Technolgies a adăugat: “Europa are oportunitatea de a deveni reperul global pentru o piaţă a jocurilor de noroc şi pariurilor care să fie corect reglementată. Pentru atingerea acestui obiectiv este necesară o cooperare strânsă între operatori, autorităţi de reglementare şi factori de decizie, precum şi un angajament constant pentru creşterea standardelor. De asemenea, este nevoie de o acţiune comună pentru consolidarea protecţiei consumatorilor şi a integrităţii pieţei, combaterea jocurilor de noroc ilegale şi asigurarea faptului că operatorii autorizaţi şi reglementaţi rămân cea mai sigură alegere pentru consumatori. Suntem onoraţi să ne alăturăm Consiliului Director EGBA şi aşteptăm cu interes să colaborăm îndeaproape cu ceilalţi membri pentru promovarea unor politici care susţin standarde ridicate de reglementare, contribuie la o creştere sustenabilă şi ajută la modelarea unui viitor viabil pentru piaţa reglementată a jocurilor de noroc din Europa.”

În prezent, membrii EGBA deţin, cumulat, 401 licenţe pentru jocuri de noroc online în 22 de ţări europene, fiecare dintre acestea presupunând respectarea unor cerinţe stricte de conformitate. De asemenea, aceştia respectă standardele şi codurile de conduită asumate de asociaţie în domeniul publicităţii responsabile, prevenirii spălării banilor şi protecţiei jucătorilor.

Ca parte a angajamentului său pentru protejarea jucătorilor, EGBA organizează anual Săptămâna Europeană pentru Joc Responsabil, o iniţiativă care reuneşte reprezentanţii industriei pentru promovarea unui comportament de joc sigur, responsabil şi sustenabil pentru consumatori.

Super Technologies (Super) este o companie globală de tehnologie dedicată construirii viitorului divertismentului şi al experienţelor dedicate fanilor sportului.

Având operaţiuni comerciale în România, Polonia, Serbia, Grecia, Belgia şi Brazilia, precum şi centre de tehnologie în Spania, Olanda, Croaţia, Marea Britanie, România şi Brazilia, Super modelează viitorul divertismentului la scară globală şi interacţionează cu milioane de clienţi din întreaga lume.

Strategia pe termen lung a companiei este susţinută de investitori de top la nivel mondial. În 2019, Blackstone, cel mai mare administrator de active alternative din lume, a realizat o investiţie strategică minoritară de 175 de milioane de euro. În 2025, compania şi-a consolidat poziţia financiară printr-un acord de refinanţare de 1,3 miliarde de euro, întărind parteneriatul cu Blackstone şi accelerând expansiunea globală.

Super respectă cele mai înalte standarde de conformitate, siguranţă şi responsabilitate. Compania este membră în Consiliul Director al Asociaţiei Europene pentru Betting şi Gaming (EGBA), precum şi un membru activ în cadrul Agenţiei Internaţionale pentru Integritate în Betting (IBIA).