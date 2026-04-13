Consilierul guvernatorului BNR acuză că Fondul de rezervă al Guvernului "a fost tocat pe nimic". Ce spune despre inflație

Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, a declarat că Fondul de rezervă al Guvernului trebuia cheltuit exclusiv pentru crize, dar "a fost tocat pe nimic".

”Tot fondul de rezervă al Guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize.

Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț, nu mai avem niciun nicio resursă bugetară.

Anul acesta probabil că n-o să ajungem cu inflația, cum ziceam, la 4% pentru că, așa cum ziceam, ce se întâmplă în Golf are un impact mondial foarte serios.

Dar aștept totuși ca inflația să coboare mult față de peste 9% cât e acuma și să ajungă undeva către poate 5”, a declarat Eugen Rădulescu, la Digi24.

Eugen Rădulescua a avertizat încă de la începutul lunii martie că toată economia mondială va avea de suferit. El a atras atenția că guvernatorul Mugur Isărescu avertizase că economia României e pe o gheață subțire, iar acum, conflictul din Orientul Mijlociu o poate face să ia o „turnură nefavorabilă”.

Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, a explicat posibilele consecințe pentru România ale conflictului din Iran.

„Efectul va fi o presiune inflaționistă neașteptată și nejustificată, adică nejustificată, în sensul că nu de niște cauze fundamentale, ci de pur și simplu de existența unui conflict armat de amploare. Cred că dincolo de aceste efecte imediate și directe, eu aș vedea și niște efecte indirecte, pentru că economia mondială va avea de suferit, vom avea incertitudinile în economie, totdeauna la mai puțină producție, mai puțină bunăstare.

(...)Mă aștept ca, începând din august, rata inflației să coboare și în cazul în care nu vom avea un impact cu totul excepțional din conflictul de acum din Golf, până la sfârșitul anului putem să avem o rată a inflației așa cum este prognozată, undeva între 4 și 5%”, a explicat el.