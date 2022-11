4 modele de căzi de baie și ce trebuie să știi despre ele

Dacă ai în plan amenajarea băii, cel mai probabil îți dorești să fie una de revistă. Ai început să te documentezi, să cauți modele de gresie și faianță, iar acum te gândești la viitoarea ta cadă.

Orice amenajare, indiferent de încăpere, este necesar să fie făcută potrivit stilului de viață al proprietarilor. Astfel, dacă după o zi aglomerată îți place să te relxaezi într-o cadă plină cu spumă, este firesc să vrei ca baia ta să îți ofere confort și relaxare.

Ca să faci cea mai bună alegere, trebuie să te informezi. Prin urmare, în acest articol îți prezentăm cele mai cunoscute căzi de baie și ce trebuie să știi despre ele. Pune caracteristicile acestora în balans și la final optează pentru produsul care se pliază cel mai bine nevoilor tale. Află mai multe din acest articol!

1. Cadă clasică, dreptunghiulară, lipită de perete

Este cada încastrată între trei pereți, foarte cunoscută și întâlnită în casele multora dintre noi. Are o singură față la vedere (masca frontală) și de cele mai multe ori este fabricată din acril, astfel are o greutate redusă, este rezistentă și nu se decolorează în timp.

Cada clasică, dreptunghiulară este ușor de integrat în orice proiect de amenajare, în special dacă este vorba de o baie de apartament, al cărei spațiu nu este unul foarte generos. Oferă confort, are preț accesibil și trebuie să știi că sunt multe modele de astfel de căzi de baie din care poți alege.

2. Cadă de baie de colț

Este o cadă mai spațioasă decât cea clasică, dreptunghiulară și este destinată pentru a fi instalată în colțul băii, eficientizând astfel acest spațiu din încăpere. Cele două laturi se lipesc de cei doi pereți care formează colțul camerei. Pot fi montate atât pe partea stângă, cât și pe cea dreaptă.

Este o cadă recomandată pentru băile mari, moderne. Are un frumos aspect estetic și o găsești în dimensiuni diverse. În plus, poți crea un adevărat SPA la tine acasă dacă alegi o cadă de colț care să aibă și opțiunea de hidromasaj.

3. Cadă de baie freestanding

Aceasta este cada care nu se lipește de niciun perete, este de sine stătătoare, devenind un obiect central al băii. Oferă o notă de lux încăperii, dar și un plus de eleganță și personalitate. Poate fi montată oriunde în baie, nu are nevoie de niciun element de susținere. Așa cum ți-ai dat seama, o astfel de cadă independentă are nevoie de o baie foarte mare, astfel încât să poată fi pusă în valoare.

Există diferite modele de căzi de baie freestanding, deci ai de unde alege varianta care să se potrivească întru totul proiectului tău. Acordă atenție și dimensiunilor, pentru că ele variază. Trebuie să mai știi și că este o cadă foarte grea, deci trebuie să te gândești foarte bine la partea de transport și manevrare pe scări.

4. Cadă de baie cu hidromasaj

Dacă ești genul de persoană căreia îi place să se răsfețe timp bun în cadă, mai mult decât atât, este chiar una dintre modalitățile tale preferate de relaxare, atunci cel mai probabil vrei o cadă cu hidromasaj. Din fericire, sunt multe modele din care poți alege. Astfel de căzi au dispozitive de hidromasaj fabricate din metal. Duzele pot fi în număr mai mare sau mai mic. Ele sunt amplasate de regulă pe pereții căzii.

Funcția de hidromasaj o poate avea inclusiv cada clasică, dreptunghiulară. Deci nu te gândi că doar căzile mari, tip SPA au acest beneficiu. Indiferent că vrei o cadă simplă, lipită de cei trei pereți, potrivită pentru baia de apartament sau una pe colț, o poți găsi cu opțiunea de hidromasaj.

Cu siguranță poți avea cada mult visată. Modelele sunt variate. Este foarte important să te raportezi la spațiul din baia ta, astfel încât să nu devină o încăpere înghesuită. Prețurile sunt și ele pentru toate buzunarele. Analizează toate criteriile importante pentru tine și realizează cea mai bună alegere!