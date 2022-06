Ce culori se poarta în această vară

Nici culorile verii nu se lasa mai prejos si tin piept oricarei provocari. Inca de la inceputul anului vara se anunta a fi una pe masura si plina de culoare. Si chiar daca esti adepta unui stil mai monocrom sau nude, vara nu ai cum sa nu cazi tentatiei de a-ti lua ceva colorat.

Hai sa afli si tu ce se mai poarta in acest sezon pana nu se sfarseste.

In materie de accesorii recomandat este sa optezi pentru genti din piele naturala . Pe langa faptul ca au o durabilitate mai indelungata fata de posetele din materiale sintetice, acestea ofera un aspect mult mai rafinat intregului outfit. Daca reusesti sa gasesti un magazin de genti care sa se plieze dorintelor si gusturilor tale ar trebui sa te consideri norocoasa. Diversitatea de modele si sutele de culori indraznete ar trebui sa iti stimuleze dorinta de a te accesoriza cat mai colorat si divers in fiecare zi. Iar daca produsul iti va fi livrat in doar 24 de ore, cu atat mai mult ar trebui sa iti alegi cat mai repede accesoriile potrivite stilului tau.

Culori vibrante pentru o vara perfecta

Asa cum se anunta la inceputul anului culoarea care va predomina pe parcursul a 12 luni, la fel se pun in valoare si culorile verii. Nuante vibrante, jucause si in acelasi timp elegante care promit sa iti puna in valoare tinutele. Vara iti permite sa te joci cu nuantele, iar daca nu prea iti plac culorile tipatoare, nu e problema. Exista o paleta de culori nude care sunt la moda vara aceasta.

Pentru persoanele atrase de culori profunde vara se poate spune ca este a lor. Nuantele precum rosu intens, portocaliu, galben sau verde sunt cele care fac senzatie in aceasta vara.

Rosu

O culoare destul de vizibila intr-o tinuta care te poate pune in prim plan in orice discutie. Partea buna a acestei nuante este ca o poti purta la toate ocaziile si se asorteaza perfect in orice sezon. Imbina armonios atat tinutele monocrome cat si cele cu imprimeu.

Portocaliu

Daca nu stiai, portocaliul inseamna un nou inceput care te poate purta pe culmile succesului vestimentar daca ai curajul sa-l integrezi in tinuta ta. Nu multe persoane se avanta pentru o culoare precum portocaliul, insa cei ce o fac se simt unici si plini de entuziasm.

Galben

Probabil ca nuanta de galben se regaseste in cele mai multe garderobe pentru ca da acel aer revigorant si ofera o nota vesela tinutelor. Il recomandam si noi sa il asortati garderobei de vara pentru experiente unice si de vis.

Verde

Nuanta de verde este probabil cea mai predominanta in culorile de vara 2022. Verde lime, verde smarald, verde galbui, verde menta sunt cateva dintre nuantele pe care ar trebui sa le incerci in acest sezon. O culoare care se identifica cu natura va fi mereu o alegere de efect si de durata. Daca nu vrei sa alegi o tinuta verde, un accesoriu este mai mult decat perfect. Va oferi un aer indraznet outfit-ului, dar in acelasi timp te va inspira placut pentru noi tinute.

Albastru-violet-roz

Culoarea anului se mentine pe val si in tendintele verii. Desi albastrul intens nu se regaseste prea des in tinutele uzuale, cei ce vor sa fie in tendinte opteaza pentru subtonuri de violet si roz. Se spune ca nuanta de violet (lavanda) este una dintre culoarile la care nu se renunta prea usor si este predominata in tinutele de vara. Nici nuantele de roz nu se lasa mai prejos si tin pasul cu tendintele din acest sezon.

Nude merge la orice

Si cum spuneam mai sus, nu toti prefera nuantele tipatoare si nici sa iasa in evidenta chiar daca este vara. Norocul lor este ca mereu exista o paleta de culori care sa ii sustina in vestimentatia lor.

Nuantele pamantii precum maro, humus, bej, negru se numara printre optiunile celor care prefera nuante nu foarte atragatoare care sa iasa prea mult in evidenta.

Maro

Aceasta nuanta este probabil cea mai des intalnita in garderobele de vara a pasionatilor de culori nude. O nuanta destul de usor de integrat intr-o multime de tinute, dar si foarte usor de asortat pe timp de vara. De asemenea, plusul acestei nuante este ca indiferent de sezon mereu va fi in tendinte si nu se va demoda niciodata.

Humus

Probabil ca nuanta de humus nu va spune multe, insa o nuanta de maro pal poate ca o puteti vizualiza in imaginatie. Este o culoare care a cucerit lumea multor designeri si se numara printre culorile cele mai importante din acest an. Deci mai mult ca sigur trebuie sa o aveti in garderoba voastra de vara.

Speram ca v-a fost de folos acest articol si ca vara aceasta va continua la fel de bine sau chiar mai bine in compania unor nuante de top din acest an. Daca vrei sa fii o aparitie incantatoare opteaza pentru culorile intense mentionate mai sus. Iar daca esti o persoana mai timida careia nu prea ii plac tinutele intens colorate, nuantele de nude sunt cele mai potrivite pentru tine.

Iti dorim o vara cat mai perfecta si plina de accesorii colorate.