Care sunt cele mai bune pistoale Airsoft?

Armele Airsoft pot fi inchiriate, dar si achizitionate. Daca doriti sa incepeti acest tip de sport si sa va achizitionati propriile echipamente si arme, iata ce trebuie sa stiti:

Gama Airsoft este larga si variata

In functiile de skill-urile jucatorului, pot fi alese mai multe tipuri de arme. Asadar, pe piata se gasesc arme de diferite dimensiuni, calibru si putere. Cele mai folosite arme sunt: manuale, cu gaz, CO2 si electrice.

Armele manuale

Acestea se aseamana perfect cu armele reale, fiind reproduse pana la cel mai mic detaliu. De cele mai multe ori, sunt arme folosite pentru a dobori tintele care se afla in apropiere. Datorita mecanismului manual, cei mai multi jucatori folosesc aceste tipuri de pistoale ca si arme de rezerva. Cele mai populare sunt pistoalele manuale, datorita dimensiunilor mici.

Armele cu gaz

Aceste tipuri de arme folosesc o cantitate de gaz pentru a propulsa bila spre tinta. Jucatorii aleg aceste arme atat pentru lupta la distanta, cat si pentru lupta de aproape, fiind pistoale Airsoft cu o putere mare. Pistoalele cu gaz sunt confectionate astfel incat sa imite perfect armele reale, de la componentele din metal perfect realizate, pana la cele mai mici detalii care apar pe arma. Multi jucatori folosesc acest tip de arma datorita faptului ca ofera o experienta care se aseamana perfect cu cea reala: de la efectul de recul, pana la modul de alunecare a culatei. De cele mai multe ori, jucatorii folosesc aceste arme atat ca arme principale, cat si ca arme de rezerva.

Armele cu CO2

Aceste pistoale functioneaza exact ca si armele cu gaz: o cantitate de CO2 este eliberata pentru a propulsa bila spre tinta. Precum celelalte tipuri de arme mentionate anterior si acestea au un design realist. Pistoalele cu CO2 sunt perfecte pentru luptele la distanta, datorita faptului ca sunt mult mai puternice decat cele cu gaz. Aceste arme sunt preferate de majoritatea jucatorilor de Airsoft datorita faptului ca ofera o experienta apropiata de realitate, precum efectul de recul si cultata care aluneca inapoi. Cei mai multi jucatori folosesc armele cu CO2 ca si arme principale.

Armele electrice

Pistoalele electrice sunt preferatele jucatorilor de Airsoft datorita faptului ca acestea pot fi folosite pe orice tip de vreme. Datorita formei si a materialelor folosite, acestea sunt pistoale cu o putere mare, fiind perfecte pentru luptele la distanta. De altfel, jucatorii folosesc pistoalele electrice ca si arme principale deoarece vor putea nimeri tinta de la cativa metri distanta.

Pentru a castiga jocul, folositi pistoale pentru lupta la distanta, dar si pentru lupta de aproape. Alegeti mai intai armele principale, iar apoi armele de rezerva. De asemenea, pe langa pistoale si pusti Airsoft mai sunt disponibile si arme de distrugere in masa precum lansatoare de grenade, care devin din ce in ce mai populare in randul jucatorilor experimenati.

