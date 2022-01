Compania Vascar, printre cei mai mari angajatori din regiunea Moldovei

Compania înființată în anul 1984 sub denumirea de Industria Cărnii are peste 400 de angajați, o fabrică cu capacitate extinsă de producție la Vaslui și 21 de magazine proprii în județele din Moldova.

Vlad Ciuburciu, Director General Vascar, a vorbit despre cea mai importantă resursă a companiei pe care o conduce.

"Angajații sunt cel mai important atu al companiei Vascar , iar siguranța, confortul și satisfacția lor reprezintă priorități pentru noi. Pe lângă condiții de muncă în deplină legalitate, personalul beneficiază de programe opționale de dezvoltare, posibilitatea de a avansa rapid în cadrul echipei, precum și o serie de beneficii suplimentare: transport gratuit, masă de prânz din partea companiei, zile libere plătite pentru evenimente deosebite etc. În anul 2020, indicele fluctuației de personal a scăzut cu 19,2% față de anul 2019, ceea ce denotă încrederea angajaților în companie", spune Vlad Ciuburciu .

De altfel, într-un interviu acordat la scurtă vreme după izbucnirea pandemiei de coronavirus, în primăvara anului 2020, Ciuburciu (Vascar) vorbea despre măsurile luate pentru siguranța angajaților și a produselor.

"Am făcut toate eforturile pentru a ne proteja fabrica, întrucât siguranța angajaților, a produselor și lipsa incidentelor reprezintă prioritățile noastre. Am încheiat un parteneriat cu o clinică medicală, testăm toți angajații care se întorc din concediu și am implementat un set de măsuri de siguranță suplimentare, pe lângă cele standard în industria noastră - măști, mănuși, capeline. Instruim zilnic angajații cu privire la protocoalele și măsurile de siguranță specifice acestei perioade", spunea, la momentul respectiv, Directorul General al companiei din Vaslui.

Pe lângă faptul că se numără printre cei mai importanți angajatori din regiunea Moldovei, compania Vascar este totodată și unul dintre principalii contributori la bugetul local. În ultimii 5 ani, producătorul din industria cărnii a efectuat plăți de peste 8 milioane de euro la bugetul de stat, dintre care 2,3 milioane de euro în anul 2020.

Vascar a raportat venituri de 22,8 milioane de euro la finalul anului 2020, o creștere de 13% față de anul 2019, iar investițiile în retehnologizare și modernizare au ajuns la 5 milioane de euro în ultimii 5 ani.

Brandurile companiei, Vascar și Moldova în Bucate, se găsesc în rețelele de hypermarket-uri Auchan, Carrefour, Cora și Kaufland din întreaga țară. Urmând o direcție clară, conducerea executivă a anunțat că toate produsele Vascar trec printr-un proces de eliminare completă a E-urilor, conservanților, aditivilor și coloranților alimentari, iar de curând a fost lansată și strategia de sustenabilitate pentru perioada 2021-2024, care include obiective precum producția responsabilă, grija față de mediu și implicarea în problemele comunității.

