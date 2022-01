Cum accesorizezi rochiile de seară

Anumite rochii trebuie sa fie imbracate doar cand evenimentul respectiv are loc dupa ce soarele apune, de exemplu. De asemenea, trebuie luat in considerare modul in care lumina artificiala se propaga si scoate in evidenta culorile. Trebuie sa luam multe aspecte inconsiderare atunci cand alegem rochii lungi elegante de seara. In afara de eveniment, mai sunt si alte aspecte, cum ar fi silueta, culoarea tenului si a parului, si, nu in ultimul rand, ce fel de accesorii purtam.

Cu toate acestea, accesoriile, gentile, pantofii sau bijuteriile sunt cele care pot atrage atentia celorlalti si pot pune in valoare sau distruge o rochie. De aceea, toate artificiile la care recurgem atunci cand alegem o rochie de seara. Iata, asadar, cateva optiuni de luat in considerare:

Bijuterii simple şi bijuterii de calitate

O greseala pe care o fac multe femei este sa poarte bijuterii stralucitoare si false. Nu numai ca atragi atentia asupra ta in mod automat, ci vei degrada in mod vizibil felul in care arata rochia. Bijuteriile false sunt o piata in continua dezvoltare, si daca in anumite situatii acestea pot fi purtate, nu accesoriza niciodata o rochie de seara eleganta si de calitate cu un fake.

Un alt lucru de care trebuie sa tii cont in ceea ce priveste bijuteriile este sa alegi modele cat mai simple si putin evidente. Diamantele mai mici imbunatatesc aspectul oricarei rochii, indiferent de croiala, culoare sau model. Bijuteriile mai mari arata mai mult ca piese ideale pentru un cocktail sau o petrecere informala .

Un alt factor de luat in considerare este tipul decolteului pe care o are rochia - daca este un decolteu deschis, un colier va fi piesa potrivita. De asemenea, o rochie fara maneci poate fi accesorizata perfect cu o bratara. Bratarile cu diamante de tip tennis sunt destul de populare pentru a fi purtate cu rochii lungi de seara la toate evenimentele formale.

Cu toate acestea, multe femei fac o greseala enorma: poarta un ceas si multe alte accesorii de mana, care pur si simplu incarca mai mult imaginea. Inelele si cerceii sunt, de asemenea, bijuterii demne de purtat, insa cu anumite conditii. Cerceii nu trebuie sa fie neaparat scumpi. Cerceii candelabru sunt singurele bijuterii statement acceptate atunci cand alegem o rochie de seara lunga, mai ales daca aceasta nu are elemente grafice.

Totusi, daca alegi sa porti o rochie de seara din paiete, pretioasa, atunci evita cest tip de cercei. De asemenea, daca porti un colier, asigura-te ca cerceii se potrivesc.

Purtarea pantofilor

Pantofii sunt un accesoriu important in ansamblul rochiei de seara. Cand alegi rochia, alegi si pantoful. Tocurile sunt populare si dintr-un motiv: fac ca silueta ta sa fie una de invidiat. Pantofii cu toc de culoare neagra sunt mereu in voga. Retine totusi ca nu este usor sa porti tocuri, mai ales daca nu le porti in mod regulat. Un alt lucru important de retinut este inaltimea. Barbatilor nu le place daca doamna de pe bratul lor este mult mai inalta, asa ca tine cont de inaltimea tutror: a ta, a lui si a pantofilor tai.

Desigur, cea mai importanta problema, atunci cand alegi un pantof, este confortul. Daca nu te simti grozav timp de cinci minute, te vei simti groaznic timp de trei ore. Rochia lunga trebuie sa acopere varful pantofului. De asemenea, trebuie sa stii ca unele rochii de seara trebuie accesorizate cu sandale si nu cu pantofi inchisi. Aceasta este o greseala frecvent facuta. Evita rochiile care sunt imediat deasupra gleznei. Sunt nepotrivite pentru orice tip de silueta si indiferent de pantoful ales, vei arata nu prea bine.

Geanta de mână

O geanta de mana este un alt accesoriu esential, dar subestimat, care se potriveste de minune cu rochiile de seara lungi. O greseala pe care o fac femeile este ca aleg intotdeauna o geanta care se potriveste cu pantofii. Este intotdeauna o alegere mai buna sa o asortezi cu rochia.

De asemenea, este o optiune mai buna sa alegi o geanta clutch, deoarece o geanta cu curea de umar poate strica linia rochiei, mai ales daca geanta are o dimensiune mai mare. Alb sau negru sunt culori universale pentru genti si se potrivesc cu (aproape) orice rochie. Insa, daca ai o rochie intr-o culoare pastel, evita cele doua non-culori. Alege, in schimb, o geanta aurie sau argintie, in functie si de bijuteriile pe care le porti.

Accesorii atipice

Desigur, am mentionat mai sus cele mai obisnuite accesorii pentru rochii de seara si evenimente formale tipice. Exista insa si alte tipuri de evenimente la care purtam o rochie de sera si, desigur, multe alte accesorii. De exemplu, o curea lata face minuni cu o rochie stransa. In general, astfel de rochii sunt alese la evenimente de familie, precum o nunta sau botez.

Bratarile groase si cerceii grosi se potrivesc bine cu rochiile mini. O rochie neagra se potriveste de minune cu pantofi si bijuterii viu colorate, mai ales daca purtam o asemenea rochie primavara sau vara. Look-ul boho chic este destul de popular in special in randul generatiei mai tinere si trebuie sa alegi o rochie fluida, din voal sau matase naturala, lunga desigur, pe care sa o asortezi cu o bentita florala.

Concluzii

Accesorizarea rochiei de seara pentru un eveniment formal sau mai putin formal este un lucru distractiv si cu o multime de optiuni. Trebuie sa retinem ca accesoriile ar trebui sa completeze rochia si persoana. Alege accesorii care iti pun in evidenta caracteristicile si iti ofera stil. De asemenea, alege cu grija rochia de seara, astfel incat, alaturi de accesorii, sa existe un echilibru ce ofera eleganta la superlativ.