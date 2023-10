Cum putem creşte productivitatea la locul de muncă

Productivitatea la locul de munca este importanta atat pentru angajati, si in special pentru angajatori, iar pentru a colaborarea buna si rezultate pe masura, in urmatoarele randuri va vom indruma cum sa cresteti productivitatea in cadrul companiei dumneavoastra.

Este important sa dam randament crescut la locul de munca, sa fim eficienti si sa ne ducem la bun sfarsit task-urile care ne sunt substituite. Mai mult decat atat, pentru cei care ocupa un post care le este potrivit, muncesc cu drag si sunt pasionati de ceea ce fac, insa asta nu inseamna ca nu isi doresc sa fie cat mai productivi si chiar sa isi depaseasca limitele, sa atinga nivele noi in cariera si sa fie apreciati la adevarata valoare de catre angajatori.

Pentru cei care ocupa un post de manager si care lucreaza indeaproape cu o echipa profesionala pe care se bazeaza zi de zi, cu siguranta sunt mereu in cautare de solutii prin care pot creste productivitatea si eficienta in ceea ce presupune activitatea companiei. In acest sens, iata asadar cum putem, simplu si usor, sa crestem productivitatea la locul de munca!

Intalniri cu echipa pentru brainstormig si feedback

La inceputul fiecarei saptamani puteti face un obicei din a va intalni cu echipa pentru a pune la punct punctele importante ale saptamanii in curs! Aceste intalniri pot fi de mare ajutor pentru echipa dumenavoastra deoarece comunicarea se poate imbunatati simtitor, se pot face sugestii, pot aparea idei noi iar feedback-ul direct este mult mai satisfacator.

In cadrul acestor sedinte puteti apela la o tabla magnetica pentru a evidentia punctele esentiale, pentru a nota agenda saptamanala si in special, pentru ca dialogul sa fie unul antrenant si totodata vizual. In plus, va propunem sa optati pentru markere de diferite culori astfel incat prezentarea vizuala sa fie mult mai interesanta si mai usor de pus in valoare chestiunile primordiale.

Aparatura eficienta

Munca eficienta este sustinuta de aparatura pe masura! Pentru ca angajatii dumneavoastra sa poata lucra la un nivel egal aspeptarilor, au nevoie de aparatura care sa le usureze activitatile si totodata sa le ofere cele mai bune rezultate, in cel mai scurt timp.

Pe langa calculatoare, laptopuri si gadgeturi performante, in cadrul oricarei companii este nevoie si de cel putin o imprimanta multifunctionala care sa se ridice si sa faca fata cu brio la volumul de print cu care va confruntati zilnic. In acest sens, o imprimanta laser, care functioneaza cu tonere laser este cea mai potrivita alegere!

De ce sustinem acest lucru? Iata de ce: imprimantele laser sunt gandite sa aiba mai multe functii utile in activitatea de office precum: legare in retea, printare fata-verso automata si chiar si functia de ADF (scanare fata-verso automata) sau chiar si incarcare cu un volum mai mare de hartie direct in tavita dedicata; si mai mult decat atat, imprimantele care functioneaza cu toner laser sunt mult mai satisfacatoare pentru companiile cu volum de print crescut, fiind ideale pentru printuri de tip documente, acte, adeverinte, cereri de divere tipuri etc.

Apreciere pentru angajati

Chiar daca am crede ca productivitatea la birou nu are nicio legatura cu aprecierea, s-ar putea sa fim surprinsi cat de mult conteaza ca angajatii dumneavoastra sa fie pretuiti la adevarata lor valoare! Un angajat apreciat va depune mai mult efort si pasiune in ceea ce face, iar rezultatele vor fi pe masura.

Relatia dintre un angajator si angajat ar trebui sa fie una amicala, deschisa, inclinata inspre imbunanatirea activitatilor de la job si totodata cu aprecieri sincere atunci cand sunt meritate. Este dificil sa gasim persoane dedicate, de incredere si pe care ne putem baza indiferent de situatie, iar daca in cadrul companiei pe care o manageriem avem astfel de angajati, cu siguranta merita toata aprecierea noastra!