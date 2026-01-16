"Se apropie o nouă eră a șomajului în masă". Joburile care vor fi eliminate în primul val al inteligenței artificiale

Fabricile și depozitele, deja în avangarda implementării roboților, vor suferi schimbări suplimentare. Foto: Getty Images

Progresele în domeniul AI și a roboticii vor transforma locurile de muncă umane, începând cu rolurile din depozite și fabrici, a declarat ministrul științei din Marea Britanie, în timp ce guvernul de la Londra a anunțat planuri de reducere a birocrației pentru companiile de roboți și tehnologie de apărare, potrivit The Guardian.

Patrick Vallance a declarat că progresul tehnologic creează un „domeniu complet nou” în care roboții pot lucra. „Ceea ce se schimbă cu adevărat acum este combinația dintre AI și robotică. Se deschide un domeniu complet nou, în special în lucruri precum robotica umanoidă. Și asta va crește productivitatea, va schimba locul de muncă uman”, a declarat el pentru The Guardian.

Lordul Vallance a vorbit în timp ce o unitate guvernamentală care ajută la implementarea noilor tehnologii în Marea Britanie a anunțat roboții și apărarea ca noi sectoare care primesc sprijinul său.

El a spus că fabricile și depozitele, deja în avangarda implementării roboților, vor suferi schimbări suplimentare ca urmare a noii generații de roboți umanoizi.

„Activitățile care necesită mișcare în jurul depozitelor și fabricilor, sau acele tipuri de lucruri care pot fi robotizate, vor fi robotizate, prin urmare, vor schimba natura acelor locuri de muncă”, a spus el.

Avertismente privind șomajul în masă

Între timp, primarul Londrei, Sadiq Khan, a avertizat că inteligența artificială ar putea „inaugura o nouă eră a șomajului în masă”.

Vorbind în discursul său anual de la Mansion House, joi, Khan a spus că inteligența artificială ar putea distruge un număr semnificativ de locuri de muncă în Londra, cu excepția cazului în care miniștrii acționează pentru a ajuta la înlocuirea locurilor de muncă preluate de tehnologie.

Rugat să comenteze discursul lui Khan, Vallance a spus că roboții vor elimina sarcinile „repetitive”. „Eliminați unele dintre lucrurile care sunt mai puțin interesante, lucruri repetitive care pot fi făcute într-un alt mod”, a spus el.

Vallance, fost consilier științific șef al guvernului, a adăugat că exemplul roboticii care asistă în chirurgie a arătat cum tehnologia poate îmbunătăți locurile de muncă.

„Robotica nu îi înlocuiește pe chirurgi, ci îmbunătățește radical modul în care lucrează acești chirurgi și permite ca lucrurile să fie făcute cu mai multă precizie”, a spus el.

Departamentul pentru Știință, Inovație și Tehnologie eliberează, de asemenea, 52 de milioane de lire sterline pentru noi centre pentru a stimula adoptarea roboticii în companiile britanice. Aceste centre vor oferi companiilor consultanță cu privire la utilizarea roboților și demonstrații live.

Aceste măsuri vin în contextul în care se estimează că peste 200.000 de locuri de muncă din sistemul bancar european sunt amenințate în următorii cinci ani, deoarece creditorii adoptă din ce în ce mai mult inteligența artificială (AI) și închid sucursalele.