Ce s-ar întâmpla dacă ar pica internetul peste tot în lume

În cazul unei întreruperi mult mai mari, de exemplu provocată de o furtună solară extrem de puternică și neașteptată, reparațiile ar putea dura mai mult. sursa foto: Getty

Cu toții ne-am confruntat cu conexiuni proaste la internet. Fie că ne blochează munca sau ne întrerupe un serial exact în momentul cel mai tensionat, o conexiune instabilă este o experiență comună. De-a lungul anilor, întreruperi de mari dimensiuni au arătat că internetul poate avea probleme serioase, capabile să oprească activități zilnice întregi. Dar este posibil ca întregul internet, la nivel global, să cadă complet?

Internetul este adesea descris drept o „rețea de rețele”, care leagă dispozitive din locuințe, companii, spații publice și multe altele. Pentru ca întregul internet să se prăbușească, ar fi nevoie ca numeroase componente de infrastructură să fie afectate într-un interval foarte scurt de timp.

„Este posibil, dar ar necesita resurse semnificative și/sau coincidențe uriașe, ceea ce face ca un astfel de eveniment să fie extrem de improbabil, deși posibil”, a explicat George Cybenko, profesor de inginerie specializat în sisteme informaționale și teorie, într-un răspuns pentru Live Science.

Încă de la început, internetul a fost construit cu multă „eterogenitate, aleatoriu și distribuție asincronă”, tocmai pentru a preveni o prăbușire totală a sistemului, spune Cybenko. Chiar dacă partea globală a internetului ar avea probleme, rețelele locale, dintr-o locuință sau dintr-o companie, ar putea continua să funcționeze.

Atunci când informațiile circulă pe internet, de exemplu când un mesaj este trimis de pe un telefon pe altul, datele sunt împărțite în pachete mici. Fiecare pachet este direcționat pe cel mai rapid traseu disponibil. Dacă o rută este compromisă, mesajul poate ajunge la destinație pe o altă cale, pentru că există numeroase alternative, potrivit explicațiilor oferite de The Open University.

Acest mod de funcționare protejează rețeaua globală de un colaps complet, fie că vorbim despre avarii fizice, cum ar fi tăierea unui cablu submarin sau oprirea curentului într-un mare nod de internet, fie despre probleme software sau atacuri informatice.

Chiar și atunci când un furnizor major de infrastructură, precum Cloudflare, are probleme, efectele se limitează, de regulă, la câteva ore și nu se propagă automat către alte sisteme.

În cazul unei întreruperi mult mai mari, de exemplu provocată de o furtună solară extrem de puternică și neașteptată, reparațiile ar putea dura mai mult.

Totuși, multe guverne și companii mari au planuri de intervenție pentru astfel de scenarii și pot relua activitatea relativ rapid, folosind soluții precum stocarea în cloud și generatoare de rezervă, explică Cybenko.

Pe de altă parte, unele guverne au întrerupt intenționat accesul la internet în perioade de proteste masive. Acest lucru se face fie prin dezmembrarea infrastructurii, cum ar fi rețelele electrice sau cablurile de fibră optică, fie prin „throttling”, adică limitarea deliberată a vitezei conexiunii prin intermediul furnizorilor de internet, potrivit World Economic Forum. Chiar și în aceste situații, întreruperile sunt, de obicei, temporare.

„Este surprinzător cât de repede pot oamenii să refacă (internetul). Continuă să îi uimească pe mulți cât de rezistent este internetul”, a declarat William Dutton, cercetător principal și membru al consiliului consultativ al Oxford Internet Institute, pentru Live Science.

Totuși, efectele unei pene majore ar depăși cu mult simplul disconfort. Infrastructuri critice, precum sistemele IT din spitale, depind de internet, iar servicii esențiale, precum rețelele electrice sau gestionarea traficului, ar putea fi grav afectate.

„Cu cât internetul devine mai central pentru tot mai multe funcții, de la sănătate până la război, cu atât este mai important să fie sigur și fiabil”, a subliniat Dutton. „Astfel de întreruperi sunt îngrijorătoare, chiar și atunci când durează puțin”.

De la apariția internetului, au existat temeri că extinderea sa continuă ar putea suprasolicita fundațiile rețelei. Potrivit lui Dutton, această idee este greșită.

„Cu cât adaugi mai multe noduri, cu atât internetul devine mai rezistent. Creșterea îl face mai puternic, nu mai slab”, a spus el. „Este teoretic posibil, dar mă îndoiesc că internetul s-ar prăbuși complet”.