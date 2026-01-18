Bild: Soldaților germani li s-a ordonat să părăsească Groenlanda, fără a li se oferi vreo explicație

Cei 15 soldați din armată, forțele aeriene și marină sosiseră abia vineri în Groenlanda. Foto: Getty Images

Echipa de recunoaștere a Forțelor Armate Germane a plecat, în secret, din Groenlanda, potrivit informațiilor relatate de publicația germană Bild. După ce sâmbătă au fost informați că vor rămâne pe teritoriul Groenlandei mai mult decât era planificat, duminică a venit ordinul de plecare de la Berlin. Trupelor de la fața locului nu li s-a dat nicio explicație. Toate întâlnirile planificate au trebuit anulate urgent.

Bild i-a surprins pe cei 15 soldați, conduși de contraamiralul Stefan Pauly (61), pe aeroportul din Nuuk. Aceștia s-au îmbarcat într-un Boeing 737 al companiei Icelandair.

După ce ieri au fost anunțati că soldații vor rămâne mai mult decât era planificat în Groenlanda, duminică Forțele Armate Germane au plecat în secret – fără niciun anunț, notificare sau altă explicație.

Purtătorul de cuvânt al misiunii de la fața locului nu a răspuns solicitărilor Bild pentru un punct de vedere. Nici de la Berlin nu au fost oferite explicații.

Potrivit surselor Bild, ordinul de plecare a venit de la Berlin duminică dimineață, foarte devreme. Trupelor de la fața locului nu li s-a dat nicio explicație, doar ordinul să revină în țară. Toate întâlnirile planificate au trebuit anulate urgent.

Sâmbătă, amiralul Pauly explicase că au avut loc discuții cu danezii și cu alți parteneri privind posibile forme de cooperare suplimentară la fața locului. Concluziile acestor discuții au fost raportate la Berlin și soldații așteptau acum un răspuns privind ce urma să fie aprobat, pentru a discuta pașii următori cu danezii.

Reacția Berlinului la amenințările lui Trump?

Bild scrie că plecarea abruptă a soldaților germani nu pare să aibă legătură cu amenințările lui Donald Trump că va impune tarife vamale suplimentare țărilor care se opun anexării Groenlandei de către SUA, sugerând că totul s-a întâmplat prea rapid ca să fie o reacție la declarațiile președintelui SUA.

Bild scrie că generalul a făcut declarația privind discuțiile cu danezii sâmbătă, la ora 15:30, ora locală (18:30, ora Germaniei). La ora 8:30 în această dimineață (ora locală), soldații se aflau deja la aeroport, cu tot echipamentul.

Deocamdată, rămâne neclar dacă Germania își retrage soldații ca reacție la taxele punitive anunțate de președintele SUA, Donald Trump, împotriva oponenților politicii sale agresive față de Groenlanda — sau dacă există alte motive pentru retragere.

Cei 15 soldați din armată, forțele aeriene și marină sosiseră abia vineri în Groenlanda, ca parte a unei misiuni de recunoaștere a statelor NATO, la invitația Danemarcei. Scopul a fost desfășurarea unui exercițiu și evaluarea unor posibile oportunități suplimentare de instruire și staționare. Misiunea a fost lansată după ce, miercuri, un summit între miniștrii de externe ai Danemarcei, Groenlandei și Statelor Unite, desfășurat la Washington, a eșuat.