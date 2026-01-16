PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

Excavator sortând deşeuri. FOTO: Getty Images

Denumirea proiectului de investiție: „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR COMUNA ȘOTÂNGA, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Pilonul 1 Tranziția verde, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I1. – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.a „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar”

Numele beneficiarului: U.A.T. Comuna Șotânga

Obiectivele proiectului:

Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea: 5.240.482,42 lei

Data începerii proiectului: 10.02.2023

Data finalizării proiectului: 18.11.2025

Codul proiectului: C3I1A0122000088